GACKT¡¡¿·Ç¯²ñ¤Î¡È¥Æ¥¡¼¥éÄË°û¡É¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤²¤ó¤Ê¤ê¡Ö¤Ê¤ó¤Ë¤âÌÌÇò¤¯¤Ê¤¤¡×¼ã¼Ô¤Ø¤Î°±Æ¶Á¤Î»ØÅ¦¤â
¡Ô¥ª¥È¥³¤À¤é¤±¤Î¿·Ç¯²ñ¤ÏËèÇ¯ÍÆ¼Ï¤Ê¤¤¡£º£Ç¯¤â70¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë·ÝÇ½·Ï¤ÎÃç´Ö¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇÀ¸¤»Ä¤Ã¤¿¤Î¤Ï40¿Í¤Û¤É¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¤³¤ó¤Ê¥Ð¥«Áû¤®¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ëÃç´Ö¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤¬¡¢¤¿¤À¤¿¤À´ò¤·¤¤¡£¡Õ
¡¡1·î20Æü¡¢¼«¿È¤Î¥Ð¥ó¥É¡ØYELLOW FRIED CHICKENz¡Ê¥¤¥¨¥í¡¼¥Õ¥é¥¤¥É¥Á¥¥ó¥º¡Ë¡Ù¤Î¥é¥¤¥Ö¸å¤Ë¿·Ç¯²ñ¤ò³«¤¤¤¿¤³¤È¤òX¤ÇÊó¹ð¤·¤¿GACKT¡£X¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¤ÎÃÝÆâÎÃ¿¿¤òÉ®Æ¬¤Ë¡¢¤ä¤Ù¤¤ç¤¦¤¹¤±¡¢¸µ¥×¥í¥Ü¥¯¥µ¡¼¤ÎµµÅÄ¶½µ£¡¢µ¯¶È²È¤Î¹Â¸ýÍ¦»ù¡¢BreakingDown´Ø·¸¼Ô¤é¤Î»Ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢GACKT°Ê³°¤Î»²²Ã¼Ô¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÀîºêËãÀ¤¤ä¡¢YouTuber¤Î¥Ò¥«¥ë¤Î»Ñ¤Ê¤É¤â¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¹ë²Ú¤Ê´é¿¨¤ì¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢»²²Ã¼Ô¤¿¤Á¤¬¥Æ¥¡¼¥é¤òÍá¤Ó¤ë¤è¤¦¤Ë°û¤àÍÍ»Ò¤¬SNS¤Ë¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¡Ö»þÂåºø¸í¡×¤Ê°û¤ßÊý¤¬ÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖGACKT¤µ¤ó¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢Ãº¿å²½Êª¤Ê¤ÉÌµÂÌ¤Ê¤â¤Î¤ÏÀÝ¼è¤·¤Ê¤¤°ìÊý¤Ç¡¢¥Æ¥¡¼¥é¹¥¤¤ò¸ø¸À¤¹¤ë¼ò¹ë¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2025Ç¯12·î¤Ë¥Ò¥«¥ë¤µ¤ó¤ÎYouTube¤Ë½Ð±é¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢¡ØÂç¤¤Ê¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤òÇ¯4²ó¤°¤é¤¤¤ä¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢¤½¤Î¤È¤¤ÏÂçÂÎ6ËÜ¤°¤é¤¤¤Þ¤Ç¤ÏÂç¾æÉ×¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì°Ê¾å¤¤¤¯¤È¤Á¤ç¤Ã¤È´í¤Ê¤¤¡Ù¤È¡¢¶Ã¤¤Î¼ò¹ë¤Ö¤ê¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÂÎ°é²ñ·Ï¤Î¥Î¥ê¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÁíÀª60Ì¾¤¬»²²Ã¤·¤¿¤È¤¤¤¦ºòÇ¯1·î¤Î¿·Ç¯²ñ¤Ç¤Ï¡Ô¤¤¤Ä¤â¤ÎÇ¡¤¯¡¢¼ã¤¤Ï¢Ãæ¤¬¥Æ¥¡¼¥éº×¤ê¤ò»Ï¤á¡¢·ë¶É¡¢Á´°÷¤Ç¥Æ¥¡¼¥é¤È¥¦¥¤¥¹¥¡¼¤òºÇ¸å¤Þ¤Ç°û¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Õ¤È¡¢¿·Ç¯²ñÍâÆü¤ËX¤ÇÊó¹ð¡£¿ÍÀ¸¤Ç½é¤á¤ÆÆóÆü¿ì¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ò¶Ã¤«¤»¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
¡¡¤½¤ó¤ÊGACKT¤Î¿·Ç¯²ñ¤æ¤¨¡¢¤ä¤Ï¤ê¥Æ¥¡¼¥é¤Ï¤ªÌóÂ«¡£»²²Ã¤·¤¿70¿Í¤Î¤¦¤Á¡ÖºÇ¸å¤Þ¤ÇÀ¸¤»Ä¤Ã¤¿¤Î¤Ï40¿Í¡×¤ÈGACKT¤¬ÌÀ¤«¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢Â¿¤¯¤Î»²²Ã¼Ô¤¬ÄË°û¤·¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡Ö»²²Ã¼Ô¤Î¤Ò¤È¤ê¤Ç¼Â¶È²È·óYouTuber¤ÎVAMBI¤µ¤ó¤Ï¡¢¼«¿È¤ÎX¤Ç¡Ô¥¬¥¯¥È¤µ¤ó@GACKT¤Î¿·Ç¯²ñÇ®ÎÌ¤¬À¨¤Þ¤¸¤«¤Ã¤¿¡¡¤Þ¤ºÅþÃå¤·¤¿½Ö´Ö¤Ë¥Æ¥¡¼¥é10ÇÕ°ìµ¤¤«¤é¤Ï¤¸¤Þ¤Ã¤¿¡Ä¾Ð¡Õ¤È¡¢¡Ø¶î¤±¤Ä¤±¥Æ¥¡¼¥é10ÇÕ¡Ù¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£
¡¡Â³¤±¤ÆÅê¹Æ¤·¤¿Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢GACKT¤µ¤ó¤â¾¯¤·¼ò¤¬²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤Ç¥Æ¥¡¼¥é¤ÎÉÓ¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢»²²Ã¼Ô¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡Ø¥¤¥±¥¤¥±¤Î·Ð±Ä¼Ô¤ÎÂåÉ½¡¢¹Â¸ý¡ÊÍ¦»ù¡Ë¤¯¤ó¤¬´¥ÇÕ¤Î²»Æ¬¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤ó¤Ç¡Ù¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¹Â¸ý»á¤Î¥³¥Ã¥×¤Ë¤Ê¤ß¤Ê¤ß¤È¥Æ¥¡¼¥é¤òÃí¤°»Ñ¤¬¡£¡Ø¹Â¸ý¤¯¤ó¤¬°û¤ß½ª¤ï¤Ã¤¿¤é¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç´¥ÇÕ¤¹¤ë¤«¤é¡Ù¤È¤¤¤¦GACKT¤µ¤ó¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¡Ø¥¦¥§¡¼¥¤¡ª¡Ù¤È´¿À¼¤¬¤¢¤¬¤ë¤È¡¢¹Â¸ý»á¤â¡Ø¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤³¤Î¤¢¤È²¶¤¬°û¤ó¤À¤é¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç°ì½ï¤ËGACKTÄÙ¤½¤¦¤Ê¡Ù¤ÈÊÖ¤·¤Ä¤Ä¡¢¼þ°Ï¤«¤é¤Î¡Ø¥ª¥¤¡¢¥ª¥¤¡¢¥ª¥¤¡ª¡Ù¤ÎÀú¤ê¥³¡¼¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥³¥Ã¥×¤Î¥Æ¥¡¼¥é¤ò°ìµ¤°û¤ß¡£¤Þ¤µ¤·¤¯À¨¤Þ¤¸¤µ¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ëÆ°²è¤Ç¤·¤¿¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡GACKT¤é¤·¤¤¡È¥¯¥ì¥¤¥¸¡¼¡É¤Ê±ã¤È¸À¤¨¤ÐÊ¹¤³¤¨¤Ï¤¤¤¤¤¬¡¢ºòº£¤Î¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹°Õ¼±¤È¤ÏÎ¢Ê¢¤Ê¸÷·Ê¤Ë¡¢X¾å¤Ç¤Ï¡¢
¡Ô¤¤¤¤Âç¿Í¤¬Âç³ØÀ¸¤Î¥¬¥¤ß¤¿¤¤¤Ê°û¤ß²ñ¤·¤Æ¤ó¤À¤Ê¡Õ
¡Ô¤³¤ó¤Ê¤Î¤ÏÆ°²è¡¢SNS¤ÇÎ®¤¹¤Ù¤¤¸¤ãÌµ¤¤¡ª¡¡°û¤ßÊýÃÎ¤é¤Ê¤¤¼ã¤¤»Ò¤¬¿¿»÷¤·¤ÆµÞ¥¢¥ë¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤È¤«ÁÛÁü¤Ä¤«¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¡©¡©¡Õ
¡Ô¥¬¥¯¥È¤µ¤ó¤Î¤³¤³¤À¤±¤ÏÂº·É¤Ç¤¤Ê¤¤¡¡µÞÀ¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤¹¤ë¡¢¸Å¤¤°½¬¡¢¤Ê¤ó¤Ë¤â¤«¤Ã¤³¤è¤¯¤Ê¤¤¡¢¤Ê¤ó¤Ë¤âÌÌÇò¤¯¤Ê¤¤¡¢µ¤»ý¤Á°¤¤¡Õ
¡¡¤Ê¤É¡¢Îä¤ä¤ä¤«¤ÊÀ¼¤¬Â¿¤¤¡£
¡Ö¹Â¸ý¤µ¤ó¤¬¥Æ¥¡¼¥é¤òÃí¤¬¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¥·¥ç¥Ã¥È¥°¥é¥¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥³¥Ã¥×¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£GACKT¤µ¤ó¤È¹Â¸ý¤µ¤ó¤Ï¡¢¹Â¸ý¤µ¤ó¤Î¼ê¤¬¤±¤ëYouTubeÈÖÁÈ¤Ê¤É¤Ç¤Î¶¦±é¤òÄÌ¤¸¤Æ¿Æ¤·¤¤´ÖÊÁ¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ë¡¢¥³¥Ã¥×¤Ë¤Ê¤ß¤Ê¤ß¤È¥Æ¥¡¼¥é¤òÃí¤°¤Î¤Ï¡Ø°¥Î¥ê¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤â»ÅÊý¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¼ÂºÝ¡¢¹Â¸ý¤µ¤ó¤ÏÍâÆü¡¢¼«¿È¤ÎX¤ÇVAMBI¤µ¤ó¤ÎÆ°²è¤òÅ½¤êÉÕ¤±¤Ä¤Ä¡ÔÂç¥À¥á¡¼¥¸¤¯¤é¤Ã¤¿¡£¥Æ¥¡¼¥é·ù¤¤¡Õ¤È¥Ý¥¹¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£GACKT¤µ¤ó¼«¿È¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¡ØÅÙ¶»»î¤·¡ÙÅª¤Ê¥Î¥ê¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢GACKT¤µ¤ó¤Ë¡Ø°û¤á¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤Û¤¦¤ÏÃÇ¤ì¤Ê¤¤¤Ï¤º¡£À¸¤»Ä¤Ã¤¿¤Î¤¬40¿Í¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï30¿Í¤ÏÃ¦Íî¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¤·¡¢¥¢¥ë¥Ï¥é¤È¤â¼è¤é¤ì¤«¤Í¤Ê¤¤µìÂÖ°ÍÁ³¤È¤·¤¿¥Î¥ê¤Ë¤Ï¡¢¸·¤·¤¤»ëÀþ¤¬Ãí¤¬¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡Æüº¢¤«¤éX¤Ç¡ÖÃË¤é¤·¤µ¡×¤ä¡ÖÈþ³Ø¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâ¤¤¤Æ¤¤¤ëGACKT¡£¾¯¤Ê¤¯¤È¤âÎáÏÂ¤ÎÃË¤é¤·¤µ¤«¤é¤Ï¤«¤±Î¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£