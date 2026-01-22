昨年12月、SNSで子どもたちと北海道へ移住したことを明かしたのは歌手のクリス・ハート（41）。雪国で子育てに奮闘する姿を発信するが、転居の陰には新たな“家庭トラブル”が……。

＊＊＊

クリスは昨年1月、プロスポーツ選手などのメンタルトレーナーを務める兼下真由子さん（40）と再婚したことをSNSで報告。2023年に離婚した前妻との間に3人、兼下さんとの間に二人の子どもを授かり、今や5児の父である。

クリスを知る人物が話す。

「前妻がクリスに親権を奪われ子どもと会えなくなったばかりか、今度は兼下さんも実子である四女をクリスに“連れ去られた”そうなのです。発端は昨年9月、クリスが“妻が暴力を振るった”と警察に訴えるトラブルだったと聞いています」

この騒動を契機に、クリスは4人の子どもを連れて北海道へと移住し、夫婦は別居状態にあるというのだ。

コトの真相を聞こうとクリス本人に電話すると、

「（家庭内で）事件があって警察に行き報告しました。（事件の）証拠もあります」

では、兼下さんはなんと言うか。電話をしたが、「お話しできることはありません」と繰り返すだけだった。

「自宅に戻らないように」

「兼下さんが暴力を振るったなんて真っ赤な嘘。クリスは大嘘つきなんですよ」

そう明かすのは、クリス夫妻を知る女性だ。

「昨年の9月20日、兼下さんがクリスに“離婚しよう”と伝えたことが全ての始まりです。問題は翌21日に起こりました。彼女が、自宅で三女と四女を抱っこしていたところ、クリスが三女を奪い取ろうとして突き飛ばされたというのです。彼女は体勢を崩して転倒した際、抱いていた生後6カ月の四女を守ろうとして、肘を打ちました。四女にケガはありませんでした」（同）

クリスは、その姿を笑いながら撮影していたという。

「兼下さんは、5人の子ども達と順繰りに二人で外出する日を設けており、当日は三女と出かける予定でした。騒動後、彼女は予定通り三女と外出したところ、警察から連絡が入ります。“自宅に戻らないように”と」（同）

クリスは妻の外出中、三女以外の子ども達と警察署を訪れ、妻が娘に危害を加えたと訴えていたというのだ。

「親権を得るための行動でしょう。翌日、事情を説明した彼女が警察官と自宅に戻るも、クリスは頑として家に入れようとしなかった。そのため彼女は、三女と1カ月半もホテルなどを転々とすることに。その後、クリスは前妻との間の3人の子と、兼下さんとの間に生まれた四女を連れ、北海道に行ってしまいました」（同）

「私が警察に届け出ました」

そもそもクリスが兼下さんと出会った時、前妻との離婚は成立しておらず、“不倫”関係にあった。昨年1月には『週刊女性』がその疑惑を報じたが、女性はこの点についても言及する。

「兼下さんはクリスから“もう妻とは別れた”と言われて、婚姻関係が続いていた事実を知らなかった。さらに“前妻が育児放棄をしている”と聞かされ、信じてしまっていたのです」

兼下さんはクリスの借金を肩代わりし、出産直後から働いて家庭を支えたという。

「一方、イクメンアピールをするクリスの育児は、子どもにタブレット端末を渡して放置するだけ。兼下さんは環境が変わって不安がる継子のことも考え、きちんとケアしていました。現在、彼女は実子を取り返すだけでなく、継子も前妻に戻すべきだと考えています」

改めて事実関係をクリスに問うと、文書で以下のように回答した。

＜妻は三女を連れて、一方的に自宅から去りました＞

さらにこう続ける。

＜私が家庭内の出来事を警察に届け出た後、妻側の代理人を通じて私に同居を続ける意思がないこと、また賃貸契約を更新しない旨の連絡を受けました。なお、妻は三女を9月21日以降、自宅に戻すことはなく、現在も他の子どもたちと離れた状態が続いています＞

警察沙汰になったとされる家庭内のトラブルについて問うと、

＜2025年9月21日に家庭内で問題があり、乳児が落下する事態が生じました。当時、乳児の安全や状態を十分に確認できない状況だったため、受診のうえ、正確な記録を残す目的で私が警察に届け出ました。その場にいた他の子どもたちの安全のためにも、事実関係を適切に記録しておくことが必要だと判断しました。それ以降、乳児を含む4人の子どもたちは私のもとで生活しています＞

