クリス・ハート エンタメ・芸能ニュース 東スポWEB クリス・ハート、子どもの監護権めぐる審判が終結 これまで通り養育へ 2025年8月20日 19時56分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 歌手のクリス・ハートが20日にXで、子どもの監護に関して伝えた 家庭裁判所での審判が終結し、これまで通り養育していくと報告 現在について「平穏で幸せな毎日を過ごしています」などとつづった ◆クリス・ハートが子どもの監護をめぐり報告【ご報告】 pic.twitter.com/y83rj7h4rK— Chris Hart - クリス・ハート (@ChrisHart_JP) August 20, 2025 記事を読む