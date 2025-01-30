1月28日、週刊女性が歌手のクリス・ハートの“不倫再婚疑惑”を報道した。クリス・ハートはアメリカ出身で、2009年に日本に移住。2013年『のどじまん ザ!ワールド』（日本テレビ）で優勝したことで一躍注目を浴び、ソロ歌手としてメジャーデビューした。デビューシングルの『home』（木山裕策のカバー）はヒットし、同年の『第64回NHK紅白歌合戦』（NHK）に松田聖子とのデュエット曲『夢がさめて』で初出場するほどのブレイク