『なんでも鑑定団』“バイク界のロールス・ロイス”鑑定結果にスタジオ騒然 今田耕司「すごい！ワオ！」
テレビ東京『開運！なんでも鑑定団』（毎週火曜 後8：54）が20日放送され、“バイク界のロールス・ロイス”と言われたヴィンセントのブラックシャドウ（1952年製）のバイクの鑑定結果にスタジオが騒然とした。
【写真】「すごい！ワオ！」衝撃値が飛び出したヴィンセントのブラックシャドウ
ヴィンセントは30〜50年代にかけ世界最速のバイクを生産していた英国メーカー。妥協のないこだわりがゆえに採算が取れず、55年に生産を停止した幻のメーカーと言われる。
ブラックシャドウはそのフラッグシップモデル。依頼人は、状態が悪かったので400万円と10年の歳月をかけて新車同様に組み直したという。
依頼人は500万円と予想したが、結果は3倍に近い1400万円。驚きの結果に、スタジオは騒然とし、今田耕司は「すごい！ワオ！」と歓声を上げた。
鑑定した大石崚ニ氏は「ヴィンセントはイギリスのヴィンテージバイクでは王様のような存在。こんな極上のマシンを間近で見せてもらえるのは光栄」と評価していた。
