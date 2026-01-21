あの、オールナイトニッポンに“お友だち”の俳優が来る「かなり珍しいんじゃない？」
歌手・タレントのあのが、1月20日に放送されたラジオ番組「あののオールナイトニッポン0（ZERO）」（ニッポン放送）に出演。「お友だち」だという俳優がスペシャルウィークのゲストに出演すると告知した。
あのがスペシャルウィークに「お友だちが来ます！」と言って、連続ドラマ「ゆうべはお楽しみでしたね」（2019年／毎日放送）であのと共演した岡山天音がゲストに来ると告知。
あのは「こういうラジオとかそういうとこに岡山天音が出てくるのはめちゃくちゃ珍しいと思う。いや、かなり珍しいんじゃない？ ていうか、出てくれるんだって感じだから、って思った。本当にどうしようって。いや、来てくれるのめっちゃ嬉しいけど。何喋る？」と出演してくれることが意外だとコメント。
あのは「岡山天音くんってめっちゃ面白い人なの。みんながどう思ってるのかとかそういうのわかんないけど、でもなんか本当面白い人、僕、いらないんじゃねってぐらい。てかさ、人間的に、どういう人なんだろう？ ってまず思わせる人じゃん。ミステリアスというかさ、まずそこでもう面白い、僕からしたら何なんだろう、みたいな。すごい掴みどころないといったら、あれですけど」と語った。
