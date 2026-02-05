この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

KIDSNA STYLE チャンネル【公式】が、「【高田史拓】E判定から京大へ。武田塾流“逆転合格メソッド”（勉強法）」を公開。武田塾教務の高田史拓氏が、E判定から京都大学に現役合格した自身の経験を基に、逆転合格のための考え方や勉強法を語った。



動画で高田氏は、京都大学を志望した意外なきっかけを明かした。高校1年生の時、特に将来やりたいことがなかったという高田氏。当時、AKB48が大好きだったことから、武田塾の創業者である林尚弘氏に「アイドルを応援するよりも、使う側に回った方が面白いんじゃない？」「テレビ局とか電通とか、アイドルと仕事してる人たちいるよ」とアドバイスされたという。「そんな道があるのか」と衝撃を受け、将来の選択肢を広げるために難関大学を目指すことを決意したと語った。



また、故郷である淡路島から出たいという強い思いも原動力だったと振り返る。小中学校時代にいじめを受けた経験や、周囲の多くが親の職業を継ぐという閉塞感から、「このまま同じ淡路島で人生を過ごしていていいのかな」と感じていたという高田氏。「自分の人生このままで終わってたまるか」という反骨精神が、逆境を乗り越える力になったと分析した。



具体的な勉強法については、結論として「逆算」がものすごく大事だと強調。自身の志望校合格に必要なことを分析し、そこから逆算して「今やるべきこと」を明確にする重要性を説いた。高田氏自身も、約50人分の京大合格体験記やブログを読み込み、地方の非進学校からでも「参考書を使った独学」で合格している事例を分析。それを自身の学習計画に落とし込んでいったという。



この経験から、高田氏は「人生において目標達成の仕方は全部受験勉強から学べる」と語る。大きな目標を細分化し、日々のタスクに落とし込んでいくプロセスは、受験だけでなく人生のあらゆる場面で活きるスキルであると締めくくった。