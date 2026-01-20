2025年に売れたAndroidスマートフォン（シリーズ別）TOP10、SAMSUNG・Google・FCNTが首位争い
「BCNランキング」2025年の年次集計データによると、Androidスマートフォンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 Galaxy A25 5G（SAMSUNG）
2位 Pixel 9a（Google）
3位 arrows We2（FCNT）
4位 Pixel 8a（Google）
5位 AQUOS wish4（シャープ）
6位 AQUOS sense9（シャープ）
7位 Galaxy S25（SAMSUNG）
8位 Xperia 10 VI（ソニー）
9位 POCO X7 Pro（Xiaomi）
10位 Reno11 A（OPPO）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 Galaxy A25 5G（SAMSUNG）
2位 Pixel 9a（Google）
3位 arrows We2（FCNT）
4位 Pixel 8a（Google）
5位 AQUOS wish4（シャープ）
6位 AQUOS sense9（シャープ）
7位 Galaxy S25（SAMSUNG）
8位 Xperia 10 VI（ソニー）
9位 POCO X7 Pro（Xiaomi）
10位 Reno11 A（OPPO）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。