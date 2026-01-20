「“西の心斎橋”は時代の変化に取り残された」大阪・九条、巨大繁華街の栄光と衰退を招いた複合的要因
YouTubeチャンネル「霞の探訪記」が、「【置き去り】市電廃止の影響を最も受けたかつての巨大繁華街が衰退...更新されない街『九条』を歩く」と題した動画を公開。かつて「西の心斎橋」と称されるほど栄えた大阪市西区の九条が、なぜ現在「取り残された場所」と呼ばれるようになったのか、その栄枯盛衰の歴史を紐解いた。
動画ではまず、九条がかつて大阪の行政、貿易、歓楽街の中心として栄えた歴史を解説。1903年に大阪初の市電が開通した「大阪市電発祥の地」であり、舟運の拠点としても日本の商圏の7割を占めるほど発展したという。昼夜問わず人通りが途絶えず、「前が見えないほどの賑わいだった」とされ、文字通り巨大繁華街として栄華を極めた。
しかし、その繁栄は時代の変化とともに陰りを見せ始める。動画では、衰退の要因が一つではなく、複合的なものであると指摘。1920年代に大阪府庁や市役所が現在の場所へ移転したことで行政の中心地としての役割を失い、さらに太平洋戦争の大阪大空襲によって市街地が大きな被害を受けた。戦後の復興計画では梅田や難波といった主要ターミナル駅周辺の開発が優先され、九条は取り残される形となった。
追い打ちをかけたのが、交通網の変化だ。自動車社会の到来により舟運は衰退し、市民の足であった市電も1969年に全廃。行政機関の移転、戦災、戦後復興の格差、そして市電の廃止といった複数の要因が重なり、街の活気は次第に失われていったという。
現在、九条の商店街には当時の面影が色濃く残り、シャッターが下りた店舗が並ぶ路地はまるで時が止まったかのようだ。しかし、今もなお地域住民の生活を支える拠点であることに変わりはない。動画は、時代の流れとともに姿を変えながらも、下町の風景を今に伝える九条の姿を映し出し、締めくくられている。
