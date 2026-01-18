キャンピングカー情報をはじめとして、キャンプや車中泊、バンライフなど、アウトドア&車旅の情報を配信しているWEBマガジン・DRIMOから、実際に車中泊やキャンピングカーを楽しんでいるライターによる記事をMOBYがご紹介します。※以降の記事内容および記事タイトルはDRIMOからの引用・参照です

山間の澄んだ空気、川のせせらぎ、高原の景色、そして美肌の湯。

山梨県の道の駅には、自然と調和した癒しの時間が流れています。

静かな山村に佇む施設では地元の食材や特産品が味わえ、旅の途中でほっと一息つけるのも魅力のひとつ。

日帰り温泉や直売所、レストランが併設された施設も多く、ドライブや観光の合間に立ち寄れば、心も体もリフレッシュできるはずです。

※2025年11月9日時点で車中泊可能と確認済み（電話確認）

（！）道の駅での車中泊は、休憩・仮眠目的での短時間利用が前提です。

各道の駅では、長時間の滞在やキャンプ行為（テーブル・椅子の設置、火気の使用など）を禁止している場合があります。

また、ゴミは必ず持ち帰り、夜間は静かに過ごすなど、他の利用者や施設、周辺の方々への配慮を心がけましょう。

車中泊を楽しむ皆さん一人ひとりのマナーが、今後も安心して利用できる環境づくりにつながります。

【北都留郡丹波山村】道の駅 たばやま

道の駅 たばやま

清らかな多摩川の源流域に位置する丹波山村。

道の駅たばやまは、緑豊かな山間で日常から少し離れてゆったり休むのにぴったりな場所です。

地元の野菜や山の幸を味わい、川の水音を感じながら、車旅の途中にホッと一息つけるスポットです。

道の駅の基本情報

名称：道の駅 たばやま

所在地：山梨県北都留郡丹波山村2901

TEL：0428-88-0411

車中泊：△（仮眠はOK、火器厳禁、ごみ持ち帰り）

駐車場：普通車100台、大型車3台、身障者用5台

トイレ：整備あり。国道411号沿い、清流の近く。

温泉と施設の詳細

丹波山温泉 のめこい湯

入浴施設：丹波山温泉 のめこい湯

入浴料金：

・【1日】大人（中学生以上）1,000円、子ども（小学生）500円

・【15時以降】大人700円、子ども400円

タオルの有無：販売バスタオル 600円、セット（バスタオル＋小タオル）600円／レンタルタオル（バスタオル＋フェイスタオル）300円

営業時間：10:00～19:00（最終受付18:00）

定休日：木曜日（祝日は営業、臨時休業あり）

効能：神経痛、筋肉痛、冷え性、疲労回復など

飲食・売店：軽食堂・農林産物直売所あり

その他：山と川に囲まれた静かなロケーション。

詳細はこちら▷丹波山温泉 のめこい湯

利用者の口コミ・おすすめポイント

・アクセスに山道・峠道が含まれる場合があります。ドライブ時はスピードや視界にご注意ください。

・名産として季節の野菜・山菜・キノコ・わさび漬けなどが直売所に並びます。

・「川のせせらぎや森林の中での休憩、自然好きには特に落ち着く雰囲気。」

・「仮眠には向いていますが、夜間の街灯や人通りなどは限られるため、防寒・安全対策をしておくと安心です。」

【北都留郡小菅村】道の駅 こすげ

道の駅 こすげ

清らかな水と深い森に包まれた小菅村。

道の駅こすげでは、山の幸・川の幸を生かした本格レストラン＆物産館で、地元のおいしさをたっぷり味わえます。

ドライブ途中の休憩でも、しっかり“食も楽しみたい人”にぴったりです。

道の駅の基本情報

名称：道の駅 こすげ

所在地：山梨県北都留郡小菅村3445

TEL：0428-87-0765

車中泊：△（仮眠可能。火器厳禁、ごみ持ち帰り）

駐車場：普通車93台、大型3台、身障者用4台（RVパークあり5台）

トイレ：24時間利用可

温泉と施設の詳細

小菅の湯

入浴施設：多摩源流温泉 小菅の湯

入浴料金：大人（中学生以上）900円、子ども（小学生以下）450円

タオルの有無：（レンタル）タオル・バスタオルセット200円、タオル・バスタオル・浴衣セット350円

営業時間：10:00～18:00（最終受付17:20）

定休日：火曜日（8月は無休）

効能：神経痛、筋肉痛、関節痛、五十肩など

飲食・売店：食事処「ひのき」、売店あり

その他：アウトドア体験、川釣り、自然散策にも好適な立地。

詳細はこちら▷道の駅 こすげ

利用者の口コミ・おすすめポイント

・物産館・レストラン・展示施設が揃っており、1日楽しめるスポット。

・「山の幸・川の幸を味わえるので、グルメ目的にもおすすめです。」

・「駐車場・トイレともに比較的充実しているため、車旅の休憩地点としても実用的です。」

・「夏季・冬季でアクセス条件が異なる可能性があるので、峠や道幅が狭い区間には注意してください。」

【韮崎市中田町】道の駅 にらさき

道の駅公式ホームページ

国道141号沿いに位置する道の駅にらさきは、地元の新鮮な野菜や果物、ワイン・スイーツなど“山梨らしさ”がぎゅっと詰まった休憩地。

隣接の温泉・プール施設でゆったり過ごせるので、観光や車中旅の拠点にもぴったりです。

道の駅の基本情報

名称：道の駅 にらさき

所在地：山梨県韮崎市中田町中条1795

TEL：0551-25-5021

車中泊：△（仮眠程度ならOK）

駐車場：普通車37台、大型12台、身障者用2台

トイレ：24時間利用可能

温泉と施設の詳細

ゆ～ぷるにらさき

入浴施設：ゆ～ぷるにらさき

入浴料金：【1日】大人（中学生以上）900円、小人（小学生以下）450円、3歳以下無料

タオルの有無：販売 フェイスタオル200円／バスタオル400円

営業時間：10:00～21:00（最終受付20:30）

定休日：月曜日（祝祭日の場合は営業）、12月31日、1月1日

効能：関節リウマチ、変形性関節症、腰痛症、神経痛など

飲食・売店：売店、軽食コーナーあり

その他：近くにヒマワリ畑など観光スポットあり

詳細はこちら▷ゆ～ぷるにらさき

利用者の口コミ・おすすめポイント

・イベント時期（例えば「豚汁祭り」など）があると混雑する場合あり。

・車中泊の場合、静けさ・安全性を自身で確認すると安心です。

・「温泉・プール併設なので、旅の疲れを癒したいときに最適です。」

・「特産品が充実しているため、家族や友人へのお土産探しにも向いています。」

・「夏場や秋の観光シーズンは駐車場が混む可能性があるため早めの訪問がおすすめ。」

【北杜市小淵沢町】道の駅 こぶちさわ

道の駅 こぶちさわ

八ヶ岳南麓・北杜市の高原に位置する道の駅こぶちさわは、山と水と空気の心地良さを五感で味わえる癒すの拠点です。

地元産の野菜やジャム、パン屋さんなどの食も楽しめるスポットで、旅の途中に立ち寄るのもおすすめです。

道の駅の基本情報

名称：道の駅 こぶちさわ

所在地：山梨県北杜市小淵沢町2968‑1

TEL：0551-36-3280

車中泊：△（仮眠程度ならOK、宿泊施設があるので宿泊目的は×）

駐車場：普通車294台、大型8台、身障者用4台

トイレ：24時間利用可能

温泉と施設の詳細

スパルティオ小淵沢

入浴施設：日帰り温泉「延命の湯」

入浴料金：大人830円、小学生420円、幼児（6歳未満）無料

タオルの有無：販売あり

営業時間：10:00～22:00（最終受付21:30）※休業日等、詳しくは公式HPを参照

定休日：臨時休業あり

効能：神経痛、筋肉痛、関節痛、五十肩など

飲食・売店：農産物直売所・レストラン・パン屋・ジャム工房あり

通信環境：フリーWi-Fiスポットあり

その他：八ヶ岳・富士山・南アルプスが望めるロケーション。観光拠点としても好立地。

詳細はこちら▷道の駅 こぶちさわ

利用者の口コミ・おすすめポイント

・宿泊目的の駐車や夜間の駐車について制限があるため、休憩程度の利用にしてください。

・高原エリアゆえに夜間や冬季の冷え込みが厳しい場合があります。防寒対策をおすすめします。

・「観光地としても充実しており、休憩だけでなく滞在する楽しみもあります。」

・「駐車場・施設ともに整備されていて、家族連れや女性のひとり旅でも利用しやすい雰囲気です。」

まとめ

山梨県内に点在する道の駅は、それぞれの地域性や自然環境を活かした魅力にあふれています。

山深い源流の地で静けさを味わえる場所、高原の風が心地よいリゾートのような施設、温泉や地元グルメを楽しめるスポットなど、訪れるだけでその土地の個性が感じられるのが特徴です。

旅の目的地としても、ドライブの立ち寄り先としても充実した時間を過ごせるこれらの道の駅。山梨の自然と人のぬくもりを感じながら、自分らしい旅のひとときを見つけてみてはいかがでしょうか。