＜旦那から拒否＞「愚痴を聞くのがイヤ」と言われた。だって聞いてほしいから…何がダメなんだろう？
愚痴はあまりこぼさないほうがいいとは分かっていても、我慢できないこともありますよね。ママたちはそんなとき、誰に愚痴を話しますか？ 投稿者さんは、旦那さんに話していたようですが……。
『旦那に普段の愚痴を話す？ 私はよく旦那に愚痴を言っていたのだけど、旦那は聞くのがしんどかったみたい。みんなはどうしている？』
具体的な愚痴の内容や頻度は分かりませんでしたが、旦那さんにとっては聞くのがしんどい愚痴だったのでしょうか。内容の問題なのか、それとも頻度の問題なのか……。この投稿者さんからの問いかけに、ママたちからはさまざまなコメントが届きました。
『言わないよ。「俺だって」「俺のほうが」「俺は」と人の愚痴を聞かず自分語りを始めるので、鬱陶しいだけ』
『言っても共感してくれないから、旦那に愚痴っても仕方がない。何を言っても反対のことばかり返ってくる。ただただ話を聞いてほしいだけなのに』
言わない派のママたちの旦那さんは、ママたちの愚痴の途中で自分語りを始めたり、求めていないアドバイスをしてきたりするそう。溜まった不満を吐き出してスッキリしたいのに、旦那さんが最後まで聞いてくれず、その上反論されるようでは、それが新たな不満になってしまいそうです。そんな自身の経験から、旦那さんに話すことをやめたママも少なくないようです。
夫婦で愚痴を言い合っている
『お互いに言っている。旦那も子どもも、私のことを尊重して否定的なことを言わずに話を聞いてくれるから、安心して話せる』
『言うよ。ちょっと聞いてー！ から、ふんふんと聞いてくれて、最後は笑いに変えてくれる旦那は最高です』
なかには、お互いに愚痴を言い合っているというママもいました。「お互い様だと思っている」「支え合い」などという声も。愚痴に対する価値観が夫婦で似ていて、お互いに言い合える関係は素敵ですね。こちらの旦那さんたちは、きちんとママを尊重して、最後まで否定せずに愚痴を聞いてくれるところがポイントのようです。しかも愚痴を笑いに変えてくれるユーモアまで備えている旦那さんには、なんだか羨ましくなってしまいますね。
基本的に愚痴を言葉に出さない
『愚痴を言ったことがないかも。愚痴を人に聞いてもらいたいという感覚になったことがないんだよね。人を嫌な気持ちにさせるだろうし、自分の品格も下がる気がするからかな。理由は分からないけど、愚痴ることに抵抗感がある』
『あんまり他人に興味がないし期待もしていないから、愚痴がない』
そもそも愚痴を言わないというママも。「愚痴は口に出すと次々に出てくるから、考え方を変えたほうがいい」というアドバイスもありました。たしかに、愚痴を言い出したら、次から次へと出てきてしまい止まらない……スタートはどこだったっけ？ といった経験はないでしょうか。言葉にする前に一度冷静になって、その出来事を違う角度から捉え直せるといいのかもしれません。
愚痴を話すときに気をつけたいポイントは？
と言いつつも、1人で抱えてしまいモヤモヤが続くようなら、愚痴として誰かに聞いてもらうほうがいい場合もあるのではないでしょうか。ママたちからは、愚痴を話すときのアドバイスも寄せられました。
『愚痴の程度と頻度によるのでは？ 「アドバイスはいらない」「同調するだけでいい」愚痴って、意外と聞くほうは疲れるんだよね。何の進展も生産性もないから』
『愚痴もタイミングと言い方があるから、頭に浮かんだ言葉をそのまま口に出しちゃだめなのでは？ ある程度柔らかい言葉に変換して、相手に受け入れられやすい声の調子で話す。愚痴というより、夫婦の近況報告やコミュニケーションという感じで』
『愚痴は言うけれど、くどくならないように、あまり人を下げすぎないように言い方を調整している』
愚痴をこぼすときには、タイミングや頻度、言い方などを考えてから話しているというママもいました。パッと感情的になりすぎず、聞き手のことも考えて話しているんですね。親しき仲にも礼儀あり、でしょうか。こういったアドバイスに投稿者さんも、「いろいろな意見をありがとうございました。言い方を工夫しないといけないというのは、たしかになと思いました。うまく（？）愚痴れるようにやってみようと思います」とコメントしていました。
身近にいる旦那さんには、ついつい気軽に愚痴を話してしまうこともあるでしょう。それでも、旦那さんの負担になるのは避けたいですよね。旦那さんの愚痴への許容度と節度を考えて愚痴を話すのが、お互いのストレス回避につながるのではないでしょうか。