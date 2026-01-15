2025Ç¯¤ÎµÙÇÑ¶È¡¦²ò»¶¤Ï6Ëü7949·ï¡¡¹õ»úµÙÇÑ¶È¤¬½é¤Î50¡ó³ä¤ì¡¢Ãæ¾®´ë¶È¤Î¸Â³¦Å±Âà
»ö¶È·ÑÂ³¤½¤Î¤â¤Î¤¬¸Â³¦¤ËÃ£¤·¤Æ¤ÎÇÑ¶È
Äë¹ñ¥Çー¥¿¥Ð¥ó¥¯¤ÎÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2025Ç¯¤Ë¹ñÆâ´ë¶È¤ÎµÙÇÑ¶È¡¦²ò»¶·ï¿ô¤Ï6Ëü7949·ï¤ËÃ£¤·¤¿¡£²áµî10Ç¯¤Ç2ÈÖÌÜ¤Î¹â¿å½à¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
ÆÃÄ§Åª¤Ê¤Î¤Ï¡¢¡Ö¹õ»ú¡×µÙÇÑ¶È¤Î³ä¹ç¤¬½é¤á¤Æ50¡ó¤ò²¼²ó¤Ã¤¿ÅÀ¤Ç¤¢¤ë¡£¼ý±×¤ò³ÎÊÝ¤·¤¿¾õÂÖ¤Ç»ö¶È¤ò½ª¤¨¤ë¥±ー¥¹¤¬¸º¾¯¤¹¤ë°ìÊý¡¢Ãæ¾®ÎíºÙ´ë¶È¤òÃæ¿´¤Ë¡¢»ö¶È¤½¤Î¤â¤Î¤Ë¸Â³¦¤ò´¶¤¸¤ÆÅ±Âà¤¹¤ë¡Ö¸Â³¦Å±Âà¡×¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ì¤Þ¤ÇÃæ¾®´ë¶È¤ÎµÙÇÑ¶È¤Ç¤Ï¡¢°ìÄê¤ÎÍø±×¤ò³ÎÊÝ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¸å·Ñ¼ÔÉÔºß¤Ê¤É¤òÍýÍ³¤Ë»ö¶È¤ò½ª¤¨¤ë¡Ö¹õ»úÅ±Âà¡×¤¬°ìÄê¤Î³ä¹ç¤òÀê¤á¤Æ¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢2025Ç¯¤ÏºÎ»»¤¬°²½¤·¤¿¾õÂÖ¤Ç¤ÎÅ±Âà¤¬Áý²Ã¤·¤¿¡£
¿Í·ïÈñ¤Î¾å¾º¡¢¸¶ºàÎÁ¹â¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ー¥³¥¹¥È¤Î¹â»ß¤Þ¤ê¤È¤¤¤Ã¤¿Ê£¹çÅª¤ÊÉéÃ´¤¬¡¢Ãæ¾®ÎíºÙ´ë¶È¤Î¼ý±×¹½Â¤¤ò°µÇ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Í¾ÎÏ¤ò»Ä¤·¤¿ÃÊ³¬¤Ç¤ÎÅ±Âà¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤ê¡¢»ö¶È·ÑÂ³¤½¤Î¤â¤Î¤¬¸Â³¦¤ËÃ£¤·¤¿»þÅÀ¤Ç¡¢²ñ¼Ò¤ò¤¿¤¿¤à¥±ー¥¹¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£
Ãæ¾®¡¦ÎíºÙ¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë¡Ö¸Â³¦Å±Âà¡×
µ¬ÌÏÊÌ¤ÎÆâÌõ¤ò¸«¤ë¤È¡¢µÙÇÑ¶È¡¦²ò»¶¤ÏÃæ¾®ÎíºÙ´ë¶È¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÃ¤Ë¸Ä¿Í»ö¶È¼ç¤ä¾®µ¬ÌÏË¡¿Í¤Ç¤Ï¡¢»ö¶È¾µ·Ñ¤ä»ñ¶â·«¤ê¤ÎÁªÂò»è¤¬¸Â¤é¤ì¡¢ÅÝ»º¤È¤¤¤¦·Á¤ò¼è¤é¤º¤Ë»Ô¾ì¤«¤éÂà½Ð¤¹¤ë¸Â³¦Å±Âà¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢·Ð±Ä¼Ô¤ÎÇ¯ÎðÊÌ¤Ç¸«¤ë¤È¡¢80Âå°Ê¾å¤È50Âå¤¬Á°Ç¯Èæ¤Ç¾å¾º¤·¤¿¡£50Âå¤Ï2Ç¯Ï¢Â³¤Ç¾å¾º¤·¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Î2020Ç¯°Ê¹ß¤ÇºÇ¹â¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£70Âå¤Ï39.3¡ó¤ÈºÇ¤â¹â¤¤¿å½à¤Ë¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢2023Ç¯¤Î42.6¡ó¤ò¥Ôー¥¯¤Ë2Ç¯Ï¢Â³¤ÇÄã²¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î·ë²Ì¡¢70Âå°Ê¾å¤¬Àê¤á¤ë³ä¹ç¤Ï63.7¡ó¡¢60Âå°Ê¾å¤Ç¤Ï84.1¡ó¤òÀê¤á¤ë¤Ê¤É¡¢µÙÇÑ¶È¡¦²ò»¶¤ò·èÃÇ¤¹¤ë·Ð±Ä¼Ô¤Î¹âÎð²½¤¬°ìÃÊ¤È¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¶È¼ïÊÌ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤½¤ÎÂ¾¡×¤ò½ü¤¯7¶È¼ï¤¹¤Ù¤Æ¤ÇÁ°Ç¯¤«¤éÁý²Ã¤·¤¿¡£ºÇ¤â·ï¿ô¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ï·úÀß¶È¤Ç8217·ï¤È¤Ê¤ê¡¢Á°Ç¯¤«¤é0.7¡óÁý²Ã¤·¤¿¡£²áµî10Ç¯¤Ç¤Ï2016Ç¯¤Î8420·ï¤Ë¼¡¤¤¤ÇÂ¿¤¤¿å½à¤Ç¤¢¤ë¡£
2024Ç¯¤«¤é¤ÎÁý²ÃÎ¨¤¬ºÇ¤â¹â¤¤¤Î¤Ï¥µー¥Ó¥¹¶È¤Ç8165·ï¡¢Á°Ç¯Èæ7.0¡óÁý¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¼¡¤¤¤ÇÀ½Â¤¶È¤¬3310·ï¡¢Æ±6.0¡óÁý¤ÇÂ³¤¯¡£±¿Í¢¡¦ÄÌ¿®¶È¤â715·ï¡¢Æ±1.7¡óÁý¤È¤Ê¤ê¡¢2024Ç¯ÌäÂê¤Î±Æ¶Á¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÄÂ¾å¤²°µÎÏ¡¢¶âÍøÉéÃ´¤Ç2026Ç¯°Ê¹ß¤Ï¤µ¤é¤Ëµ¡Èù¤¤¤¤¾õ¶·¤Ë
2025Ç¯¤Î¥Çー¥¿¤¬¼¨¤¹¤Î¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ëÅÝ»º¡¦ÇÑ¶È·ï¿ô¤ÎÁý¸º¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£»ö¶È·ÑÂ³¤ÎÁ°Äó¾ò·ï¤½¤Î¤â¤Î¤¬¡¢ÊÑ¤ï¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÄÂ¾å¤²°µÎÏ¤ä¥³¥¹¥È¹½Â¤¤ÎÊÑ²½¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¼ý±×À¤ÎÄã¤¤»ö¶È¤Ï°Ý»ý¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¹õ»úµÙÇÑ¶È¤¬¸º¾¯¤·¤¿¤³¤È¤Ï¡¢»ö¶È¤¬»Ô¾ì¤È¹ç¤ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¡¢¶ÈÂÖÅ¾´¹¤äºÆ¹½ÃÛ¤ò¹Ô¤¦Í¾ÎÏ¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÅ±Âà¤¹¤ë´ë¶È¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¼¨º¶¤¹¤ë¡£»º¶È¹½Â¤¤ÎÊÑ²½¤¬¡¢Ãæ¾®ÎíºÙ´ë¶È¤Ë¡¢¤è¤êÄ¾ÀÜÅª¤Ê·Á¤ÇÉ½¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¨¤ë¡£
2026Ç¯¤Ï¡¢¿Í¼êÉÔÂ¤Î²ò¾Ã¤ä¸å·Ñ¼ÔÁªÄê¤È¤¤¤Ã¤¿½¾Íè¤Î²ÝÂê¤Ë²Ã¤¨¡¢ÄÂ¾å¤²°µÎÏ¡¢Íø¾å¤²¤Ë¤è¤ë¼ÚÆþ¶âÍøÊ§¤¤ÉéÃ´¤ÎÁý²Ã¤â¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë¡£¾¼ÏÂ¡¢Ê¿À®¡¢ÎáÏÂ¤ÈÂ³¤¤¤Æ¤¤¿»ö¶È·ÁÂÖ¤ä¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤Ë²ÝÂê¤òÊú¤¨¤¿¤Þ¤Þ¤ÎÃæ¾®ÎíºÙ´ë¶È¤òÃæ¿´¤Ë¡¢²ñ¼Ò¤ò¤¿¤¿¤à¡Ö¸Â³¦Å±Âà¡×¤¬¡¢¤µ¤é¤ËÁý²Ã¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
¤³¤¦¤·¤¿¸Â³¦Å±Âà¤Ï¡¢ÆÃÄê¤Î¶È¼ï¤Ë¸Â¤Ã¤¿ÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡Ö³¹¤ÎÉÔÆ°»ºÅ¹¤¬ÀÅ¤«¤Ë»Ñ¤ò¾Ã¤·¤Æ¤¤¤ëÇØ·Ê¡×
¤Ë¤â¡¢Æ±¤¸¹½Â¤¤¬¸«¤é¤ì¤ë¡£