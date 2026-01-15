12ºÐ¥¿¥¤¿Í¾¯½÷°ãË¡½¢Ï«¤ÇÃç²ðÌò¤Î¥¿¥¤¿Í½÷ÂáÊá¡ÖÅ¹¤ò¤ä¤á¤¿¤Î¤Ç´Ø·¸¤Ê¤¤¡×¸Ä¼¼¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸Å¹¤ÎºÎÍÑÃ´Åö¡Ú12ºÐ¾¯½÷¿Í¿È¼è°ú»ö·ï¡Û
¥¿¥¤¹ñÀÒ¤Î12ºÐ¤Î¾¯½÷¤¬¡¢ÅÔÆâ¤Î¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸Å¹¤Ç°ãË¡¤ËÆ¯¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿»ö·ï¤Ç¡¢¾¯½÷¤òÅ¹¤Ë¾Ò²ð¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ëÃç²ðÌò¤Î½÷¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£
¥¿¥¤¹ñÀÒ¤Î¥×¥ó¥·¥ê¥Ñ¥ó¥ä¡¼¡¦¥Ñ¥«¥Ý¡¼¥óÍÆµ¿¼Ô¡Ê38¡Ë¤Ï¡¢Åö»þ12ºÐ¤Î¾¯½÷¤Ë¸Ä¼¼¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸Å¹¤ÇµÒ¤Ë¤ï¤¤¤»¤Ä¤Ê¹Ô°Ù¤ò¤µ¤»¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö»ä¤Ï¤â¤¦Å¹¤ò¤ä¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡Ä¡×
¥×¥ó¥·¥ê¥Ñ¥ó¥ä¡¼ÍÆµ¿¼Ô¤ÏÅö»þ¡¢Å¹¤ÎºÎÍÑÃ´Åö¤È¤·¤ÆSNS¤Ç½¾¶È°÷¤òÊç½¸¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¾¯½÷¤ÎÊì¿Æ¤«¤éÆ¯¤¤¿¤¤¤ÈÏ¢Íí¤ò¼õ¤±¡¢¾¯½÷¤òÅ¹¤Ë¾Ò²ð¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥×¥ó¥·¥ê¥Ñ¥ó¥ä¡¼ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢¡Ö»ä¤Ï¤â¤¦Å¹¤ò¤ä¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç´Ø·¸¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤Ê¤É¤ÈÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¼Ò²ñÉô¡Ë