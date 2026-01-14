¡ÚÌ¤Íè¤Î¥à¥¹¥³¡Û¤Þー¤¯¤ó¤ÎÀµÂÎ¡¢µ¤¤Å¤¤¤¿¡©Ì¤Íè¤«¤éÍè¤¿Â©»Ò¤Î¡í¿¿¤ÎÌÜÅª¡í¤È¤Ï
¥É¥é¥Þ¹Í»¡·ÏYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥É¥é¥Þ¹Í»¡ ¥È¥±¥ë orz¡×¤¬¡¢¡Ö¡ÚÌ¤Íè¤Î¥à¥¹¥³¡Û¥É¥é¥Þ¹Í»¡½é²ó ¤Þー¤¯¤ó¤ÎÀµÂÎ¡ªñ¥ÂÀ¤¬¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥×¤·¤¿ÍýÍ³¡ª ÉúÀþ²ó¼ý ·ëËöºÇ½ª²óÍ½ÁÛ¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¸ø³«¡£TBS·Ï¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥É¥é¥Þ¡ØÌ¤Íè¤Î¥à¥¹¥³¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢½é²óÊüÁ÷¤ÎÆâÍÆ¤ò´ð¤ËÊª¸ì¤Î³Ë¿´¤ËÇ÷¤ë¹Í»¡¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£
Æ°²è¤Ç¤Ï¤Þ¤º¡¢¥É¥é¥Þ¤Î¥Æー¥Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢TBS¸ø¼°¤¬·Ç¤²¤ë¡Ö»þ¤òÄ¶¤¨¤¿¥é¥Ö¥¹¥Èー¥êー¡×¤Ë²Ã¤¨¡¢¡Ö¿Æ»Ò°¦¡×¤â½ÅÍ×¤ÊÍ×ÁÇ¤À¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢Êª¸ì¤ÎºÇÂç¤ÎÆæ¤Ç¤¢¤ë¡Ö¤Ê¤¼Ì¤Íè¤ÎÂ©»Ò¡¦ñ¥ÂÀ¤Ï¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Æ°²èÅê¹Æ¼Ô¤Ï¡Ö¤¢¤ëÌäÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤¿¤á¡×¤À¤È¿äÂ¬¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÌäÂê¤È¤Ï¡¢ñ¥ÂÀ¤¬¸ý¤Ë¤·¤¿¡Ö¥Ñ¥Ñ¤Ï½Ð¤Æ¤¤¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡¢¥Þ¥Þ¤Ï¤¤¤Ä¤â¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¡×¤È¤¤¤¦¥»¥ê¥Õ¤Ë½¸Ìó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¡¢Ì¤Íè¤Î¿Æ»Ò´Ø·¸¤¬²¿¤é¤«¤ÎÍýÍ³¤ÇÇËÃ¾¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Æ°²èÅê¹Æ¼Ô¤Ï¡¢ñ¥ÂÀ¤¬¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤¬¡¢Êì¡¦Ì¤Íè¤¬Ìò¼Ô¤ÎÆ»¤òÄü¤á¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ö¿ÍÀ¸¤ÎÊ¬´ôÅÀ¡×¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ËÃåÌÜ¡£¡ÖÌò¼Ô¤ò¼¤á¤ë¤È¤¤¤¦ÁªÂò¤¬¡¢Ì¤Íè¤Î¿Æ»Ò´Ø·¸¤ÎÇËÃ¾¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
ñ¥ÂÀ¤ÏÌ¤Íè¤Ë¼êºî¤ê¤Î¶â¥á¥À¥ë¤òÅÏ¤·¡¢Ì¤Íè¤ÏÌò¼Ô¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤ò·è°Õ¤¹¤ë¡£¤³¤Î¹ÔÆ°¤³¤½¤¬¡¢Ì¤Íè¤òÊÑ¤¨¤ë¤¿¤á¤ÎÂè°ìÊâ¤À¤Ã¤¿¤ÈÆ°²èÅê¹Æ¼Ô¤Ï¸ì¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ñ¥ÂÀ¤¬Ãµ¤¹Éã¿Æ¡Ö¤Þー¤¯¤ó¡×¤Î¸õÊä¤È¤·¤Æ¡¢¸µ¥«¥ì¤Ç·àÃÄºÂÄ¹¤ÎµÈÂô¾À¸¡¢µÓËÜ²È¤ÎÌðÌî¿¿¡¢ÊÝ°é»Î¤Î¾¾²¬Í¥ÂÀ¤Î3¿Í¤òµó¤²¡¢º£¸å¤ÎÅ¸³«¤òÍ½ÁÛ¤·¤¿¡£
ñ¥ÂÀ¤Î¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥×¤ÏÃ±¤Ê¤ë¶öÁ³¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Êì¤ÎÌ¤Íè¤ò½¤Àµ¤·¡¢Êø²õ¤·¤¿¿Æ»Ò´Ø·¸¤ò½¤Éü¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÌÀ³Î¤ÊÌÜÅª¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£Â©»Ò¤¬²áµî¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿ËÜÅö¤ÎÍýÍ³¤¬¡¢Êª¸ì¤ò²ò¤ÌÀ¤«¤¹¸°¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ
