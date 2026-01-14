Áð´Ö¥ê¥Á¥ã¡¼¥É·ÉÂÀ¡¢¸øÁ³¤ï¤¤¤»¤Ä¤ÇÂáÊá¸å¤Ë¥°¥ë¡¼¥×¤òÃ¦Âà¡ÖÅÙ¶»»î¤·¥²¡¼¥à¡×´ñ¹Ô¤ËÁö¤Ã¤¿Ìë¤Î¡È¿¿Áê¡É
¡Ô11·î20Æü¡¢ÊÀ¼Ò·ÀÌó¥¿¥ì¥ó¥ÈÁð´Ö¥ê¥Á¥ã¡¼¥É·ÉÂÀ¤¬¡¢Åìµþ´Ê°×ºÛÈ½½ê¤è¤êÎ¬¼°Ì¿Îá¡ÊÈ³¶â10Ëü±ß¡Ë¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤ò¤´Êó¹ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£º£¸å¤Î³èÆ°¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÜ¿Í¤È¿¼¤¯ÏÃ¤·¹ç¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢½êÂ°¤¹¤ëA¤§! group¤«¤éÎ¥¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡Õ
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÂçÎ³¤ÎÎÞ¤òÎ¯¤á¿¼¡¹¤ÈÆ¬¤ò²¼¤²¤¿¼áÊü»þ¤ÎÁð´Ö¥ê¥Á¥ã¡¼¥É·ÉÂÀ
¡¡2025Ç¯10·î4Æü¤ÎÁáÄ«¡¢Áð´Ö¤ÏÅìµþ¡¦¿·½É¶è¤Î»¨µï¥Ó¥ë½ÐÆþ¤ê¸ýÉÕ¶á¤Ç²¼È¾¿È¤òÏª½Ð¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¸øÁ³¤ï¤¤¤»¤Ä¤ÎÍÆµ¿¤Ç¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£»ö·ïÅö»þ¡¢Áð´Ö¤Ï¼ò¤Ë¿ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤âÊó¤¸¤é¤ì¡¢Æ±6Æü¤Ë¤Ï·Ù»ëÄ£»°ÅÄ½ð¤«¤é¼áÊü¤µ¤ì¤¿¡£
²¼È¾¿ÈÏª½Ð»ö·ï¤Î¿¿Áê
¡Ö½êÂ°»öÌ³½ê¤Ç¤¢¤ëSTARTO ENTERTAINMENT¤Ï¡¢Æ±ÆüÃæ¤Ë¼ÕºáÊ¸¤òÈ¯É½¡£Áð´Ö¤µ¤ó¤Ï¥°¥ë¡¼¥×¤òÃ¦Âà¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢1Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤«¤é¡È¿´¤ÎÉÂ¡É¤ÈÆ®¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¡¡Áð´Ö¤Ï2009Ç¯¤Ëµì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¤ËÆþ½ê¤·¡¢2019Ç¯¡¢´ØÀ¾¥¸¥ã¥Ë¡¼¥ºJr.Æâ¤Î¥°¥ë¡¼¥×¡ÖA¤§! group¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¡£CD¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Þ¤Ç5Ç¯¤È¤¤¤¦Ä¹¤¤Ç¯·î¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¶ìÏ«¿Í¤Ç¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤ÏÃå¼Â¤Ë³èÆ°¤ÎÉý¤ò¹¤²¤Æ¤¤¿¤Î¤À¤¬¨¡¡£
¡Ö2025Ç¯10·î¤«¤é¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Ç½é¤Î´§ÈÖÁÈ¡ØA¤§! group¤ÎQ&A¤§!¡Ù¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£Áð´Ö¤µ¤ó¤Ï¥à¡¼¥É¥á¡¼¥«¡¼Åª¤ÊÂ¸ºß¡£ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ø¥¶!Å´ÏÓ!DASH!!¡Ù¤Î¥í¥±¤Ç¤Ï¡¢¿ÈÂÎ¤òÄ¥¤ë»Ñ¤¬¤ªÃã¤Î´Ö¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤·¤«¤·¡¢°¤¤¥¯¥»¤ò»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¡£
¡Ö2022Ç¯¤È2023Ç¯¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡Ø¥¶!Å´ÏÓ!DASH!!¡Ù¤Ç½¸¹ç»þ´Ö¤Î3»þ´Ö¸å¤Ëµ¯¾²¤È¤¤¤¦À¹Âç¤Ê¿²Ë·¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿¼¼ò¤·¤ÆÃÙ¹ï¤·¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¡¢¤Ò¤ó¤·¤å¤¯¤òÇã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¡×¡Ê·ÝÇ½¥×¥í´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡°ÊÁ°¤«¤é¡ÈÁÇ¹Ô¤ÎÌäÂê¡É¤ò»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¤¬¡¢»ö·ï¤ÎÌë¤Ï¡¢Èà¤Î¼þ¤ê¤Ç¤¤¤Ã¤¿¤¤²¿¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡£Åö½é¤«¤é¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊóÆ»¤ä¡¢¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Î½ñ¤¹þ¤ß¤¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢»ö¾ð¤òÃÎ¤ë¿ÍÊª¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£
¡Ö»ä¤¬Ê¹¤¤¤¿ÏÃ¤À¤È¡¢¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤µ¤ó¤¬°û¤ó¤Ç¤¤¤¿¿·½É¤Î¥Ð¡¼¤ÎÅ¹Æâ¤Ç¡ÈÅÙ¶»»î¤·¥²¡¼¥à¡É¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£Éþ¤òÃ¦¤¤¤À¾õÂÖ¤Ç³°¤Ë½Ð¤Æ¡¢ºÆ¤ÓÅ¹¤ËÌá¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤ë¤«¤È¤¤¤¦¥ë¡¼¥ë¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÁð´Ö¤ÎÃÎ¿Í¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¡¡¥Ó¥ë¤ÎÁ°¤ò¤¿¤Þ¤¿¤ÞÄÌ¤ê¤«¤«¤Ã¤¿ÄÌ¹Ô¿Í¤Ï¡¢Éþ¤òÃ¦¤¤¤ÀÃËÀ¤¿¤Á¤¬Áû¤¬¤·¤¯½ÐÆþ¤ê¸ý¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ë¶Ã¤¡¢·Ù»¡¤ËÄÌÊó¤·¤è¤¦¤È¥¹¥Þ¥Û¤Î¥«¥á¥é¤ò¹½¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤½¤³¤Ë¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤µ¤ó¤¬±Ç¤ê¹þ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÆ°²è¤¬X¤Ç³È»¶¤µ¤ì¤Æ¡¢Áû¤®¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£°ì½Ö¤Îµ¤¤Î´Ë¤ß¤«¤éµ¯¤³¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤½¤ÎÂå½þ¤ÏÂç¤¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡°ú¤Â³¤STARTO¼Ò¤È·ÀÌó¤·¡¢1¿Í¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ³èÆ°¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Áð´Ö¤À¤¬¡¢Í½Äê¤ÏÇò»æ¤Î¤Þ¤Þ¡£
¡¡¤¤¤Ä¤«ºÆµ¯¤¹¤ëÆü¤ò¥Õ¥¡¥ó¤ÏÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£