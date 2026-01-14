µð¿Í¡¦°¤Éô´ÆÆÄ¡Ö°é¤Æ¤Æ¤¿¤éºÇ²¼°Ì¡×È¯¸À¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Î¼ºË¾¡Ä¸¶Ã¤ÆÁ»á¤Ï ¡ÈÈãÈ½¡É ¤¹¤ë¤â ¡È¤ª¤Þ¤æ¤¦¡É ¤ÎÂç¥Ö¡¼¥á¥é¥ó
¡¡µð¿Í¡¦°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¤¬2026Ç¯¤ÎÂÇÀþ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢2025Ç¯11·î21ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ønews zero¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£ÈÖÁÈÆâ¤Ç¿·ÂÇÀþ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¡¢¡Ö3ÈÖÆüËÜ¿Í¡¢¡Ê²¬ËÜÏÂ¿¿¤¬È´¤±¤¿¡Ë4ÈÖ¤È5ÈÖ¤Ï³°¹ñ¿Í¤Ë¤Þ¤«¤»¤ë¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤¿¡£
¡Ö¤³¤Î»þÅÀ¤Ç¤Ï¡¢¿·³°¹ñ¿Í¤È¤Ê¤ë¥Ü¥Ó¡¼¡¦¥À¥ë¥Ù¥Ã¥¯¤ÎÈ¯É½¤Ï¤Þ¤À¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢³ÍÆÀ¤ÎÌÜ°Â¤Ï¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Èà¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼ÄÌ»»47ËÜÎÝÂÇ¤Î±¦¤ÎÄ¹µ÷Î¥Ë¤¤Ç¤¹¡£3ÈÖ¡Êº½Àî¡Ë¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¡¢4ÈÖ¥¥ã¥Ù¥Ã¥¸¡¢5ÈÖ¥À¥ë¥Ù¥Ã¥¯¤È¤¤¤¦¥¯¥ê¡¼¥ó¥¢¥Ã¥×¤Î¹Í¤¨¤¬¡¢¤¹¤Ç¤Ë°¤Éô´ÆÆÄ¤Î¤Ê¤«¤Ç½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡Êµð¿ÍÃ´Åöµ¼Ô¡Ë
¡¡¤³¤Î¤¢¤È¤â°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ê¤É¤òÀÑ¶ËÅª¤ËÈ¯¿®¤¹¤ë¡£¤À¤¬¡¢È¯¸À¤¬»×¤ï¤ÌÇÈÌæ¤ò¸Æ¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢12·î13Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¥·¥ç¥¦¥¢¥Ã¥×¥Ê¥¤¥¿¡¼60¼þÇ¯ Ì¾µå²ñ¥é¥¸¥ª¡Ù¤Ç¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Íèµ¨¤Ë¸þ¤±¤Æ¤ÎÇ®¤¤¥È¡¼¥¯¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¤Ê¤«¡¢ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ëÈ¯¸À¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢4ÈÖ¡¦²¬ËÜ¤ÎÈ´¤±¤¿¸å¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃÂê¤¬°Ü¤Ã¤¿¤È¤¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç4ÈÖ¤òÃ¯¤Ë¤â¾ù¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¼çË¤¤¬MLBÄ©Àï¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÂç¤¤ÊÄË¼ê¤È¤Ê¤ë¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢»Ä¤µ¤ì¤¿Áª¼ê¡¢¿·¤¿¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ëÁª¼ê¤¿¤Á¤Ë¡Ö¶¥Áè¡×¤È¡Ö·ÑÂ³¡×¤òµá¤á¤¿¤Î¤À¡£
¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¶¥Áè¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÉ¬¤ºÉ¬Í×¤Ç¤¹¤·¡¢¡Ê¥×¥í¤Ï¡Ë·ë²Ì¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÀ¤³¦¡£¤È¤Ë¤«¤¯·ë²Ì¤ò½Ð¤·Â³¤±¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤È¡¢¤Þ¤ë¤Ç2012Ç¯°ÊÍè±ó¤¶¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ëÆüËÜ°ì¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¼«¤é³è¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö°é¤Æ¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Î¾ì¹ç¤Ï¾¡¤¿¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£°é¤Æ¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤¿¤é¡¢¤¿¤Ö¤óºÇ²¼°Ì¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¡£¤Ê¤ó¤È¤«¾¡¤Ä¤¿¤á¤Ë¤³¤Á¤é¤¬¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¡¢¡Ö¤½¤³¤ò¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤âÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤«¤Ê¤¤¤È¡£¾¡¤Ä¤¿¤á¤Ë¤ä¤ë¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤ÎÍ×Ë¾¤â¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤³¤ÎÈ¯¸À¤Ë¼ºË¾¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¤ÏÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£
¡ÖÊ¹¤¤è¤¦¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¡Ø¾¡¤Ä¤¿¤á¤Ë°éÀ®¤òÊü´þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤È¼õ¤±¼è¤é¤ì¤Æ¤â»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤¿¤·¤«¤Ë¡¢°é¤Æ¤Ê¤¬¤é¾¡¤Ä¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤É¤Î´ÆÆÄ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â±Ê±ó¤Î²ÝÂê¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢²¬ÅÄ¾´ÉÛ»á¤ÈÆ£Àîµå»ù´ÆÆÄ¤Î¿·µì¡¦ºå¿À´ÆÆÄ¤Ï¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ø¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Î¾ì¹ç¤Ï¾¡¤¿¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡Ù¤È¤ÎÈ¯¸À¤Ëµ¿Ìä¤ò»ý¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£µð¿Í¤ÏÆüËÜ°ì¤Î²ó¿ô¤Ç¤ÏÃÇ¥È¥Ä¤Î22²ó¡£¤¿¤À¤·V9¤Ï±ó¤¤ÀÎ¤ÎÏÃ¤Ç¤¹¤·¡¢ºÇ¶á¤ÎÆüËÜ°ì¤Ï2012Ç¯¤Þ¤ÇÁÌ¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£¤¤¤Þ¤Îµð¿Í¤Ï·è¤·¤Æ¾ï¾¡·³ÃÄ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¡Ø¾¡¤Ä¤¿¤á¤Ë¡Ù¤È¤¤¤¦È¯¸À¤ò¡Øµð¿Í¤Îñá¤ê¡Ù¤È¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤â¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¡Êµð¿ÍÃ´Åöµ¼Ô¡Ë
¡¡¼Â¤Ï¡¢°¤Éô´ÆÆÄ¤Î¡ÖÀïÎÏ¥¢¥Ã¥×¤Ï°éÀ®¤è¤êÊä¶¯¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤Ë³ú¤ß¤Ä¤¤¤¿ ¡È¿ÈÆâ¡É ¤¬¤¤¤ë¡£Á°¡¦µð¿Í´ÆÆÄ¤Î¸¶Ã¤ÆÁ»á¤À¡£
¡¡2026Ç¯¸µÆü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ö¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¥·¥ç¥¦¥¢¥Ã¥×¥Ê¥¤¥¿¡¼60¼þÇ¯ÆÃÊÌÈÖÁÈ ¡Ø¹¾ËÜÌÒµª¡¦¸¶Ã¤ÆÁ ¥×¥íÌîµå¤Ë60n! ¿·½ÕÊüÃÌ¡Ù¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤È¡¢¼«¿È¤Î¸åÇ¤¤Ë»ØÌ¾¤·¤¿°¤Éô´ÆÆÄ¤Ë¡¢ÈãÈ½¤È¤â¤È¤ì¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¡¡ÏÃÂê¤¬²¬ËÜ¤ÎÈ´¤±¤¿4ÈÖ¤ÎÏÃ¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¸¶»á¤Ï¡Ö¾¾°æ¤Î¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¡¢ËÍ¤â·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Í¡×¤È¡¢¾¾°æ½¨´î»á¤¬¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Ë°ÜÀÒ¤·¤Æ ¡È4ÈÖÉÔºß¡É ÌäÂê¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤¿2003Ç¯¤ò²ó¸Ü¤·¡¢¡Ö4ÈÖ¤ò¿·³°¹ñ¿Í¤ËÍê¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï·Ý¤¬¤Ê¤µ¤¹¤®¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¤À¤¬¡¢2003Ç¯¡¢¾¾°æ¤¬È´¤±¤¿4ÈÖ¤Î·ê¤òËä¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢ÁèÃ¥Àï¤ÎËö¡¢¥ä¥¯¥ë¥È¤«¤é³ÍÆÀ¤·¤¿¥í¥Ù¥ë¥È¡¦¥Ú¥¿¥¸¡¼¥Ë¤À¤Ã¤¿¡£ÅöÁ³¡¢¸¶»á¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ËÂÐ¤·¡¢X¾å¤Ç¤Ï¡Ô¸À¤¤¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¤ï¤«¤ë¤¬¤ªÁ°¤¬¸À¤¦¤Ê¤ÎÅµ·¿¡Õ¡ÔFA¤È³°¹ñ¿ÍÍê¤ß¤À¤Ã¤¿¿Í¤¬²¿¸À¤Ã¤Æ¤ó¤À¤«¡Õ¤ÈÂç¥Ö¡¼¥á¥é¥ó¾õÂÖ¤Ë¡£
¡¡Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢µð¿Í¿·µì´ÆÆÄ¤¬¸«¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿À¤´Ö¤È¤Î¥º¥ì¡£2026Ç¯¤â¡Ö¤¢¤Þ¤ê´üÂÔ¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤ÏÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£