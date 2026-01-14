どんなアートになるのか結果が楽しみ。

古今東西、この世にはホントにいろんな芸術作品が存在します。アート好きなら好みを片っ端から収集したいけど、探したり買ったりするにはコストがかかりすぎます。それにまだ見ぬ傑作は出会えていないだけで、きっとどこかで自分を待っているはず…。

その願いは、AI搭載のデジタル額縁が叶えてくれるかもしれません。

額縁に生成AI入ってる

FraimicのスマートEインク・キャンバス「Standard Canvas」は、電子ペーパーと同じEインク「Spectra 6」を使ったカラーディスプレイ。

デジタルなので、Wi-Fiを利用して同社のサイト経由でスマホから画像をアップロードが可能。ですが額縁と作品のあいだにあるマット部分を触ると、AIの「Voice-To-Vision」が起動します。思うまま見てみたいアートを注文すると、数秒後に画像が生成されるんです。

サイズは約35.6cm×45.7cmで厚みが2.54cm。画面部分は13.3インチ（約33.8cm）で、縦横どちら向きでも壁にかけられます。

Eインクは、画像変更時のみ電力を消費するので超省エネ。USB-Cで一度フル充電をすれば、コードレスで5年近くかけっぱなしにできる超長寿命です。もし充電切れになったら、最後に表示した作品がずっと映しっぱなしになるだけなんですって。それにサブスクもアプリも不要で、超お手軽です。

Image: Fraimic

長い呪文もちゃんと聞いてる

YouTubeの実際に声によるリクエストで、額縁がアートを生み出す様子を見てみましょう。長々としたプロンプトでもちゃんと拾い、バッチリ生成します。

ただ、Eインクには液晶画面のような鮮明さはありません。その代わり眩しくないので目に優しいという利点もあります。

AI生成は100クレジットまでは無料で使え、追加が欲しい場合はFraimicから購入、またはプレミアム会員になると過去にアップロードした作品に基づいたアートがお勧めされたり、いくつか特典があるようです。

もし生成AIを使いたくなければ、ただ好きな画像をアップロードするだけでもOKです。

「CES 2026」で大人気

「Standard Canvas」は、世界最大級の家電見本市「CES 2026」に出展。多くの人が興味を示したようです。

絵心がなくても、存在しないアートを生み出すのは楽しそうですよね。でも何回かのトライでドンズバに気に入った作品が生まれるかは…別問題でしょうね。

Source: YouTube, Facebook, Fraimic via INTERESTING ENGINEERING