¾åÀ¾¾®É´¹ç¡Ö¡È¹ñÊÝÆ¨¤ì¡É¤òÇö¤á¤ë¤¿¤á¡×µÈÂ¼ÂçºåÉÜÃÎ»ö¤é¤Î½ÐÄ¾¤·Áª¤Ë¥Á¥¯¥ê
¡ÖÏ²Â®¤Î¥¨¥ê¥«ÍÍ¡×¤Î°ÛÌ¾¤ò¤È¤Ã¤¿¸µ½°±¡µÄ°÷¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ËÅ¾¿È¤·¤¿¾åÀ¾¾®É´¹ç¡Ê42¡Ë¤¬14Æü¤Þ¤Ç¤ËX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£ÂçºåÉÜ¤ÎµÈÂ¼ÍÎÊ¸ÃÎ»ö¡ÊÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñÂåÉ½¡Ë¡¢¤ª¤è¤ÓÂçºå»Ô¤Î²£»³±Ñ¹¬»ÔÄ¹¤¬¡¢¼¡´ü½°±¡Áª¤Î¼Â»Ü¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¼¿¦¤·¡¢½ÐÄ¾¤·Áª¤ò¹Ô¤¦°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤¿¤³¤È¤Ë»ä¸«¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¾åÀ¾¤Ï¡¢ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ½êÂ°µÄ°÷¤Ë¹ñÌ±·ò¹¯ÊÝ¸±¡Ê¹ñÊÝ¡ËÎÁ¤Î»ÙÊ§¤¤Æ¨¤ìÌäÂê¤¬Éâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢X¤Ç¤â¸·¤·¤¯ÈãÈ½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢¡Ö°Ý¿·¤¬²ò»¶ÁíÁªµó¤ÈÆ±»þ¤Ë½ÐÄ¾¤·ÂçºåÉÜÃÎ»ö¡¦»ÔÄ¹Áª¤ò·èÃÇ¡×¤È¸ÀµÚ¡£¡Ö³Î¤«¤Ëº£ÁíÁªµó¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¶âÁ¬¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤Þ¤ß¤ì¤Î°Ý¿·¤ÏÂç»´ÇÔ¡£Âçºå°Ê³°¤Ï100%¿á¤Èô¤Ö¤·¡¢ËÜµòÃÏÂçºå¤À¤Ã¤ÆÌµ½ý¤¸¤ãºÑ¤Þ¤Ê¤¤¤«¤é¶ìÆù¤Îºö¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤±¤É¥»¥³¤¤¡£·ë¶É¡¢°Ý¿·¤âÉå¤êÀÚ¤Ã¤¿´ûÀ®À¯ÅÞ¤Ë¤Ê¤ê²¼¤¬¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ê¤È»×¤¦¤ÈÈá¤·¤¤¡×¤È¥Ð¥Ã¥µ¥ê¤ÈÀÚ¤ê¼Î¤Æ¤¿¡£
¡Ö¤¤¤ï¤æ¤ë¡ØÂçºåÅÔ¹½ÁÛ¡Ù¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤ÆÁªµó¤ÇÌ±°Õ¤òÌä¤¦¤¿¤á¡¢ÁíÁªµó¤ËÊ»¤»¤Æ¼¿¦WÁªµó¤È¤«¸À¤Ã¤Æ¤ë¤±¤É¤½¤ó¤ÊÌõ¤Ê¤¤¤Î¤ÏÉÜÌ±¤À¤Ã¤Æ¤ï¤«¤Ã¤Æ¤ë¤è¡£ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤ÈÂçÀÚ¤ÊÀ¯ÅÞ½õÀ®¶â¤Î¾ÃÌÇ¤ò²óÈò¤¹¤ë¤³¤È¤³¤½¤¬¿¿°Õ¡×¤È»ØÅ¦¡£¡Ö¤½¤·¤Æ°Ý¿·¤ÎÀ¯¼£¤È¥«¥ÍÌäÂê¤Ç¤¢¤ë¡È¹ñÊÝÆ¨¤ì¡É¤òÇö¤á¤ë¤¿¤á¤ÎÇö±ø¤¤¤ä¤ê¸ý¡×¤À¤È¤·¤¿¡£
Â³¤¯Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡Öº£¤Î°Ý¿·¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¡×¤È¤·¡¢¡Ö°Ý¿·¤¬ÃÑ¤â³°Ê¹¤â¤Ê¤¯ÂçºåÁªµó¶è¤Î¹ñ²ñµÄ°÷µÄÀÊ¤ò100%»à¼é¤¹¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢¼óÄ¹¸¢¸Â¤ÇÎ×»þµÄ²ñ¤ò³«¤¤¤Æ²áÈ¾¿ô¤ÎµÄÀÊ¤òÀê¤á¤ëÂçºåÉÜµÄ²ñ¡¦»ÔµÄ²ñ¤âÆ±¤¸¤¯²ò»¶¤·¤ÆÁíÁªµó¤Ë¤Ö¤Ä¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¡×¤ÈÄó¸À¡£¡Ö¤½¤³¤Þ¤Ç¤¹¤ì¤ÐÂçºå¤À¤±¤Ï¹â»Ô¿Íµ¤¤â¤Ö¤ÃÈô¤Ö¡£¤³¤ì¤¾Áªµó¤Î¤¿¤á¤ÎÁªµó¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£