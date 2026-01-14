¥Û¥ê¥¨¥â¥óŽ¢ÎÁÍý¤Ë¤Ï»Å»ö¤ÎËÜ¼ÁÁ´¤Æ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëŽ£¡Ä¡É°ìÎ®¡É¤ÏÀäÂÐ¤Ë»È¤ï¤Ê¤¤Ž¤°ì¸«ÊØÍø¤ÊŽ¢ÎÁÍý¥¢¥¤¥Æ¥àŽ£
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢ËÙ¹¾µ®Ê¸¡ØËÍ¤¬ÎÁÍý¤ò¤¹¤ëÍýÍ³¡Ù¡Ê¥ª¥ì¥ó¥¸¥Ú¡¼¥¸¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£ÎÁÍý¤Ç¼êºÝ¤ÎÎÉ¤¤¿Í¡¢°¤¤¿Í¤Îº¹
ÎÁÍý¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤Ä¤¯¤Å¤¯¡ÖÃÊ¼è¤êÎÏ¡×¤ÎÉ¬Í×À¤ò´¶¤¸¤ë¡£
ÌÜ¤ÎÁ°¤Îºî¶È¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼¡¤Ë¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢ÎäÂ¢¸Ë¤«¤éºàÎÁ¤ò½Ð¤·¤¿¤ê¡¢Æé¤ò²Ð¤Ë¤«¤±¤¿¤ê¡¢ÊÒÉÕ¤±¤¿¤ê¤¹¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤¿¤À¼ê¤òÆ°¤«¤¹¤À¤±¤Ç¤ÏÎÁÍý¤Ï²ó¤é¤Ê¤¤¡£
³Æ¹©Äø¤ò¤É¤¦¤Ä¤Ê¤®¡¢¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò¤É¤¦ÆÉ¤à¤«¡½¡½Á´ÂÎ¤ò¤É¤¦Ðíâ×¤¹¤ë¤«¤¬¡¢ÎÁÍý¤Î¼Á¤ò·è¤á¤ë¡£¤È¤¯¤ËÊ£¿ô¿Í¤ÇÎÁÍý¤ò¤¹¤ë¤È¡¢¼êºÝ¤ÎÎÉ¤¤¿Í¤È°¤¤¿Í¤Îº¹¤ÏÎòÁ³¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤É¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÃ¯¤¬²¿¤ò¤ä¤ë¤«¡×¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡ÖÃ¯¤¬²¿¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤¤¤½¤¦¤«¡×¡Ö¼¡¤ËÉ¬Í×¤Ë¤Ê¤ëºî¶È¤Ï²¿¤«¡×¤È¤¤¤Ã¤¿»ëÅÀ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¡£¤É¤¦¤Ç¤â¤¤¤¤¹©Äø¤Ë»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤ËÁ´ÂÎ¤¬ÂÚ¤ë¡£
Á´ÂÎ¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¥¿¥¹¥¯¤ò¿¶¤êÊ¬¤±¤Ä¤Ä¡¢¼«Ê¬¤Î¼ê¤âÆ°¤«¤¹¡½¡½¤½¤Î¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¤Î¤¬¡Ö¥á¥¿Ç§ÃÎÇ½ÎÏ¡×¤À¡£
¥á¥¿Ç§ÃÎ¤È¤Ï¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤òµÒ´ÑÅª¤Ë¸«¤ëÎÏ¡£¡Öº£¡¢¼«Ê¬¤¬¤É¤¦Æ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¡×¡Ö¤½¤ÎÆ°¤¤¬¥Á¡¼¥àÁ´ÂÎ¤Ë¤É¤¦±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¡×¤È¤¤¤Ã¤¿»ëÅÀ¤Ç¡¢¾õ¶·¤òÐíâ×¤¹¤ëÇ½ÎÏ¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¢£ÎÁÍý¤¬¤¦¤Þ¤¤¿Í¤Ï¡Ö¥á¥¿Ç§ÃÎÇ½ÎÏ¡×¤¬¹â¤¤
ËÍ¼«¿È¡¢¥á¥¿Ç§ÃÎÇ½ÎÏ¤Ï¤«¤Ê¤ê¹â¤¤¤Û¤¦¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤À¤«¤é¡¢Á´ÂÎ¤Î¾õ¶·¤ò¸«¤Æ¡¢¤É¤³¤Ë¼«Ê¬¤Î¥ê¥½¡¼¥¹¤òÅê²¼¤¹¤Ù¤¤«¤¬È½ÃÇ¤Ç¤¤ë¡£¤Ç¤â¤³¤ì¤Ï¡¢À¸¤Þ¤ì¤Ä¤¤Î¥»¥ó¥¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¿ô¤ò¤³¤Ê¤·¤Ê¤¬¤é¡ÖÁ´ÂÎ¤ò¾ï¤ËÐíâ×¤¹¤ëÊÊ¡×¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¿´¶³Ð¤À¡£¤³¤ÎÇ½ÎÏ¤Ï¡¢»Å»ö¤Ë¤â¤Þ¤Ã¤¿¤¯Æ±¤¸¤è¤¦¤ËÀ¸¤«¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡Öº£¡¢¼«Ê¬¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëºî¶È¤Ï¡¢Á´ÂÎ¤ÎÃæ¤Ç¤É¤³¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡×
¡Ö¼«Ê¬¤¬ÃÙ¤ì¤ë¤È¡¢Ã¯¤Ë¤É¤ó¤Ê±Æ¶Á¤¬½Ð¤ë¤Î¤«¡×
¡ÖÀè²ó¤ê¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢¸å¹©Äø¤¬³Ú¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×
¤³¤¦¤·¤¿°Õ¼±¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ç¡¢¥Á¡¼¥àÁ´ÂÎ¤ÎÀ¸»ºÀ¤Ï¤Þ¤ë¤ÇÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¼ÂºÝ¡¢ËÍ¤Î¤Þ¤ï¤ê¤Ç¤â¡¢ÎÁÍý¤¬¤¦¤Þ¤¤¿Í¡¢ÃÊ¼è¤ê¤¬¾å¼ê¤Ê¿Í¤Ï¡¢»Å»ö¤â¤Ç¤¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¡£¤³¤ì¤Ï¶öÁ³¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£ÎÁÍý¤È¤¤¤¦Æü¾ï¤ÎÃæ¤Ç¡¢¾ï¤Ë¾õ¶·¤òÐíâ×¤¹¤ëÊÊ¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡£
¢£°ÛÀ¤Âå¤È¸òÎ®¤·¤Æ¥á¥¿Ç§ÃÎ¤òÃÃ¤¨¤ë
¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¥á¥¿Ç§ÃÎÇ½ÎÏ¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ËÍ¤¬¸Ä¿ÍÅª¤Ë¶¯¤¯¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤¿¤¤¤Î¤¬¡Ö°ÛÀ¤Âå¤È¤Î¸òÎ®¡×¤À¡£
²ñ¼Ò¤ÎÆ±Î½¤ä³ØÀ¸»þÂå¤ÎÍ§¿Í¤È¤À¤±ÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢²ñÏÃ¤äÃÊ¼è¤ê¤¬ÆÉ¤á¤ëÁ°Äó¤Ç¿Ê¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¡£¤Ç¤â¡¢°Û¤Ê¤ëÀ¤Âå¤äÇØ·Ê¤ò»ý¤Ä¿Í¤ÈÀÜ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¸ÀÆ°¤ä»×¹Í¤ò¡¢¤è¤êµÒ´ÑÅª¤Ë¿¶¤êÊÖ¤ë»ëÅÀ¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¡£
°ÛÀ¤Âå¤È´Ø¤ï¤ë¤È¡¢¼«Ê¬¤Î¸ÀÍÕ¤¬¤¦¤Þ¤¯ÅÁ¤ï¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤·¡¢¶õµ¤¤òÆÉ¤ß¤Å¤é¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¤½¤³¤Ë¡Ö¥º¥ì¡×¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¼«Ê¬¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖ¤äÊÊ¤Ëµ¤¤Å¤±¤ë¡£ËÍ¤¬±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥µ¥í¥ó¡ÖËÙ¹¾µ®Ê¸¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥óÂç³Ø¹»¡ÊHIU¡Ë¡×¤Ê¤ó¤Æ¤Þ¤µ¤Ë°Û¤Ê¤ë´Ä¶¡¦°ÛÀ¤Âå¤¬¸ò¤¶¤ë¾ì¤Å¤¯¤ê¤½¤Î¤â¤Î¤À¡£¼ÂÁ©Åª¤Ê¥á¥¿Ç§ÃÎ·±Îý¤Î¾ì¤À¡£
¥á¥¿Ç§ÃÎ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ÊÙ¶¯¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¿È¤Ë¤Ä¤«¤Ê¤¤¡£¿Í¤È´Ø¤ï¤ê¡¢¥º¥ì¤ò´¶¤¸¡¢¤½¤³¤«¤é³Ø¤Ó¡¢½¤Àµ¤·¤Ê¤¬¤é°é¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÎÏ¤À¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢°ÛÀ¤Âå¤È¤Î¸òÎ®¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï¥á¥¿Ç§ÃÎ¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£
¤½¤â¤½¤â¡¢¼«Ê¬¤È»÷¤¿²ÁÃÍ´Ñ¤ò»ý¤ÄÃç´Ö¤È¤À¤é¤À¤é²á¤´¤¹¤è¤ê¤â¡¢°Û¤Ê¤ëÀ¤Âå¤È¤Î²ñÏÃ¤Ï»É·ãÅª¤Ç³Ú¤·¤¤¡£ËÍ¼«¿È¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±¼ã¤¤À¤Âå¤È¿©»ö¤·¤¿¤ê¡¢²ñÏÃ¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤ÊIT·Ð±Ä¼ÔÆ±»Î¤Ç½¸¤Þ¤ë¤è¤ê¤â¡¢È¯¸«¤äµ¤¤Å¤¤¬Â¿¤¤¤«¤é¤À¡£
¤½¤ì¤Ë¡¢¤â¤Ã¤ÈÇ¯¤ò¼è¤Ã¤¿¤È¤¡¢Æ±À¤Âå¤È¤À¤±ÉÕ¤¹ç¤¦¤Î¤Ï¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¤¡£
¸ÉÆÈ¤ÏÏ·²½¤òÁá¤á¤ë¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢°ÛÀ¤Âå¤È°ì½ï¤ËÎÁÍý¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¿©Âî¤ò°Ï¤ó¤À¤ê¤¹¤ë¾ì¤Ë¼«¤éÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤³¤È¤¬¡¢¤È¤Æ¤âÂçÀÚ¤Ê¤Î¤À¡£
¢£¥Û¥ê¥¨¥â¥ó¤¬¥ì¥·¥ÔÆ°²è¤ò¸«¤Ê¤¤ÍýÍ³
ËÍ¤ÏÎÁÍý¤ò¤¹¤ë¤È¤¡¢¥¹¥Þ¥Û¤Ç¥ì¥·¥Ô¤ò¸¡º÷¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢Æ°²è¤Ï°ìÀÚ¸«¤Ê¤¤¡£
YouTube¤Ë¤Ï¤¢¤ê¤È¤¢¤é¤æ¤ë¥ì¥·¥ÔÆ°²è¤¬¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤±¤ì¤É¡¢ËÍ¤¬»È¤¦¤Î¤Ï¥Æ¥¥¹¥È¡¢¤Ä¤Þ¤êÊ¸¾Ï¤Ç½ñ¤«¤ì¤¿¥ì¥·¥Ô¤À¡£¤½¤Î¤Û¤¦¤¬°µÅÝÅª¤Ë»þ´Ö¤âÃ»¤¯¹çÍýÅª¤À¤«¤é¤À¡£
¥Æ¥¥¹¥È¤Ê¤é¡¢Á´ÂÎ¤Î¹½À®¤òºÇ½é¤Ë°ìµ¤¤ËÇÄ°®¤Ç¤¤ë¡£¤É¤Î¤°¤é¤¤»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤½¤¦¤«¡¢²Ð²Ã¸º¤Ï¤É¤¦Ä´À°¤¹¤ë¤«¡¢Ì£ÉÕ¤±¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¤É¤³¤«¡½¡½¤½¤¦¤·¤¿Í×ÅÀ¤¬¡¢Æ¬¤ÎÃæ¤Ç¼«Á³¤ÈÁÈ¤ß¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
°ìÊý¡¢Æ°²è¤Ï¤½¤¦¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡£¾éÄ¹¤ÊÁ°ÃÖ¤¤äÌµ¸À¤Î»þ´Ö¤âÂ¿¤¯¡¢É¬Í×¤Ê¾ðÊó¤ò¥Ô¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÇÃµ¤¹¤Î¤¬ÌÌÅÝ¤¯¤µ¤¤¡£
¢£ÆÉ²òÎÏ¤Î¤Ê¤¤¿Í¤¬Æ°²è¤ËÍê¤ë
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¥ì¥·¥Ô¤Ë¡Ö·ÜÆù¤òÃæ²Ð¤Ç7Ê¬¾Æ¤¯¡×¤È½ñ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤¿¤È¤¹¤ë¡£
¤½¤Î¤È¤ËÍ¤Ï¡¢¡ÖÈéÌÜ¤«¤é¾Æ¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬¤è¤µ¤½¤¦¤À¤Ê¡×¤È¤«¡ÖÅÓÃæ¤Ç¥Õ¥¿¤ò¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤«¡©¡×¤È¹Í¤¨¤Ê¤¬¤éÆ°¤¯¡£
¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤ÎÈ½ÃÇ¤òÆþ¤ì¤Ê¤¬¤é¿Ê¤á¤ë¤Î¤¬¡¢ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¡ÖÎÁÍý¡×¤À¡£¤Ç¤âºÇ¶á¡¢¡ÖÆ°²è¤ò¸«¤Ê¤¤¤ÈÎÁÍý¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤é¤·¤¤¡£
X¤ò¸«¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò´¶¤¸¤ë¡£
¤¿¤Ã¤¿100Ê¸»úÄøÅÙ¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤¹¤é¡¢Ê¸Ì®¤òÆÉ¤ß°ã¤¨¤¿¤ê¡¢¤Ò¤È¤Ä¤ÎÃ±¸ì¤Ë¤À¤±È¿±þ¤·¤ÆÅÜ¤Ã¤¿¤ê¡½¡½¤Ä¤Þ¤ê¡¢Ê¸»ú¤ÏÆÉ¤á¤Æ¤¤¤Æ¤â°ÕÌ£¤ÏÆÉ¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£ÆÉ²òÎÏ¤¬¤Ê¤¤¤Î¤À¡£
¤Ç¡¢¤Õ¤È»×¤Ã¤¿¡£¤³¤¦¤¤¤¦¿Í¤¿¤Á¤Ã¤Æ¡¢¤¤Ã¤È¥ì¥·¥Ô¤âÆÉ¤á¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡©
¤À¤«¤éÆ°²è¤ËÍê¤ë¡£¸«¤¿¤Þ¤Þ¤ò¿¿»÷¤¹¤ì¤Ð¡¢»÷¤¿¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ï¤Ç¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¡¢±þÍÑ¤Ï¤¤«¤Ê¤¤¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¡Ö¤³¤ÎÄ´Ì£ÎÁ¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤³¤ÎÎÁÍý¤Ïºî¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤¦¿Í¤¬¤¤¤ë¡£¤Ç¤â¡¢ËÜ¼Á¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢ÂåÂØ¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤¬¼«Á³¤È¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤Ï¤º¤À¡£
¢£¼ê»ý¤Á¤Î¥ê¥½¡¼¥¹¤Ç¤É¤¦¥Ù¥¹¥È¤ò¿Ô¤¯¤¹¤«
¤³¤ÎÁ°¡¢Ä¹°ò¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÎÁÍý¸¦µæ²È¡¦¥ê¥å¥¦¥¸¤µ¤ó¤Î¡ÖÄ¹°ò¥¹¥Æ¡¼¥¡×¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æºî¤Ã¤Æ¤ß¤¿¡£
¥Ð¥¿¡¼¤Ç¤¸¤Ã¤¯¤ê¾Æ¤¤¤¿Ä¹°ò¤Ë¡¢´Å¿É¤¤¾ßÌý¥Ù¡¼¥¹¤Î¥¿¥ì¤òÍí¤á¤ë¤È¤¤¤¦¥ì¥·¥Ô¤À¤Ã¤¿¡£¥¥â¤Ï¾Æ¤Êý¤È¥¿¥ì¤À¡£¥¿¥ì¤ÎºàÎÁ¤Ï¡Ò¼ò¡¦¾ßÌý¡¦¤ß¤ê¤ó¡¦º½Åü¡¦¤¦¤ÞÌ£Ä´Ì£ÎÁ¡¦¤Ë¤ó¤Ë¤¯¤Î¤¹¤ê¤ª¤í¤·¡Ó¤È¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢ºî¤ë¤Î¤¬ÌÌÅÝ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¿¤Þ¤¿¤Þ¼ê¸µ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡ÖWAGYUMAFIA GOLDEN BBQ SAUCE¡×¤ò»È¤Ã¤Æ¤ß¤¿¡£
¤¦¤ÞÌ£¤ä´Å¤ß¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¶á¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¤«¤é¤À¡£·ë²ÌÅª¤Ë¡¢¤¹¤´¤¯¤¦¤Þ¤¯¤Ç¤¤¿¡£
¤³¤¦¤¤¤¦Àµ²ò¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤¹¤®¤Ê¤¤½ÀÆð¤µ¡¢Î×µ¡±þÊÑ¤µ¤¬ÎÁÍý¤Î¸½¾ì¤Ç¤Ï°ìÈÖÂç»ö¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¡£´ðËÜ¤ò²¡¤µ¤¨¤Æ¤¤¤ì¤ÐÎÁÍý¤Ï½Ä²£Ìµ¿Ô¤À¡£¤¤¤¯¤é¤Ç¤âÀµ²ò¤òÆ³¤½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¤½¤ì¤Ï¤Þ¤µ¤Ë»Å»ö¤Ë¤âÄÌ¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¹¤Ù¤Æ¤ÎºàÎÁ¡Ê¡á¾ðÊó¤ä¾ò·ï¡Ë¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ê¤ó¤Æ¡¢¸½¼Â¤Ë¤Ï¤Þ¤º¤Ê¤¤¡£
¡Ö¿Í¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¡×¡ÖÇ¼´ü¤¬Áá¤Þ¤ë¡×¡ÖÍ½»»¤¬ºï¤é¤ì¤ë¡×¤Ê¤ó¤Æ¡¢Æü¾ïÃãÈÓ»ö¤À¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤Çµá¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö¼ê»ý¤Á¤Î¥ê¥½¡¼¥¹¤Ç¤É¤¦¥Ù¥¹¥È¤ò¿Ô¤¯¤¹¤«¡×¡½¡½¤Ä¤Þ¤ê¡ÒÁÛÁüÎÏ¤ÈÃÊ¼è¤êÎÏ¡Ó¤¬¤â¤Î¤ò¤¤¤¦¡£
Áê¼ê¤Î°Õ¿Þ¤ò´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯ÆÉ¤ß¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¤«¤Ä±þÍÑ¤Ç¤¤ë¿Í¤Ï¡¢¥à¥À¤Ë¾Ç¤é¤Ê¤¤¤·¡¢Æ°¤¤âÁá¤¤¡£
ËÙ¹¾ µ®Ê¸¡Ê¤Û¤ê¤¨¡¦¤¿¤«¤Õ¤ß¡Ë
¼Â¶È²È
1972Ç¯10·î29Æü¡¢Ê¡²¬¸©À¸¤Þ¤ì¡£¼Â¶È²È¡£
¡Ê¼Â¶È²È ËÙ¹¾ µ®Ê¸¡Ë