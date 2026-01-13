デューク大に進学するクーンが164キロを計測

衝撃の逸材が米国から生まれた。米アマチュア野球サイト「Over-Slot Baseball」の創設者ジョー・ドイル氏が12日（日本時間13日）、自身のX（旧ツイッター）を更新。デューク大に進学予定の16歳コール・クーン投手が101.7マイル（約163.7キロ）を計測したことを報告した。

クーンはペンシルベニア州のセント・ジョセフ・プレパラトリー・スクールに所属する高校生。2027年に卒業し、デューク大への進学が決まっている。身長6フィート6インチ（約198センチ）、体重197ポンド（約89.3キロ）からサイドスロー気味に剛球を披露している。

ドイル氏は動画と共に「2027年のドラフトの後まで18歳にならない」とその特異性に注目。投げ終わりにトラックマンのデータを見ると、「101.8マイル」と計測されており、周りの関係者を驚かせていた。

これにはファンも注目。「16歳で101マイルを投げている……なんてこった」「簡単そうに101マイル出している感じだった」「16歳が101.7マイル投げてるんだ 笑っちゃう」「彼は2027のドラフト候補、若いのに凄すぎる」とファンが驚いていた。（Full-Count編集部）