この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「いじめは人間の本能だから絶対になくならない」高須幹弥氏が断言、これが残酷な現実

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

美容外科医で医学博士の高須幹弥氏が、自身のYouTubeチャンネルで「世の中からイジメが絶対になくならない本当の理由」と題した動画を公開。いじめが決してなくならない背景には「人間の本能」が深く関わっていると持論を展開した。



動画で高須氏は、幼稚園から学校、職場、さらには家庭や親戚間に至るまで、あらゆる集団に大小のいじめが存在すると指摘。「いじめがない組織や集団のほうがむしろ珍しい」と述べ、その普遍的な存在について問題提起した。



なぜいじめがなくならないのか。その根本的な理由を、高須氏は「人間の本能だから」と断言する。もし、いじめる本能が人類の繁栄にとってマイナスであれば、長い歴史の中で淘汰されているはずだと説明。それが現代まで残っているということは、「人類の繁栄に必要だった」からだと分析した。具体例として、芸能人の不祥事に対するSNSでの一斉攻撃を「公開処刑」と表現。これは、共通の敵を攻撃することで快楽物質であるドーパミンが分泌され、集団の結束を強める本能的な行為だと解説した。また、犬や猿の社会でも、序列を作るためのマウンティング行為が存在することを挙げ、いじめの根源が動物的な本能にあるとの見解を補強している。



高須氏は、いじめを肯定するわけではないと前置きしつつも、「いじめは絶対になくならない」という現実を直視する必要があると語る。その上で、いじめをなくす努力を続けると同時に、個人レベルではいじめられないように「自己防衛」することも重要だと提言。弱々しく見せず、隙を与えない努力を呼びかけ、動画を締めくくった。



