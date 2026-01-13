この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「【世界経済情報】モハPチャンネル」が、「【キューバ】崩壊寸前！時間の問題か！ベネズエラ原油に頼るキューバ経済が危機的状況に！」と題した動画を公開。ベネズエラの政情不安が、キューバの国家体制そのものを揺るがしかねない状況にあると解説した。



モハP氏はまず、キューバ経済の分析が困難である点に触れる。同国は北朝鮮などと並び、IMF（国際通貨基金）が経済データを公表していない数少ない国の一つであり、「一次データを分析するのが極めて難しい国」であると指摘する。



その上で、キューバが直面する危機の本質は「ベネズエラ産のエネルギーへの依存」にあると説明。キューバは国内でも原油を生産しているものの需要を満たすには至らず、輸入の5割から7割をベネズエラ産に頼っているという。そのため、ベネズエラからの供給が止まれば、代替国を探さなければならないが、アメリカとの関係悪化を懸念する国が多く、それも容易ではないのが現状だ。



さらに、この問題は以前から存在した国内事情によって深刻化している。モハP氏によると、キューバでは今回のベネズエラ危機以前から「エネルギー不足とインフラの老朽化で停電が頻発していた」という。ロシアからの支援もウクライナ戦争以降は途絶え、代わりに中国が太陽光発電施設の建設などで支援に乗り出しているが、エネルギー問題の根本的な解決には至っていない。



ベネズエラからの原油供給が滞れば、すでに脆弱なキューバのインフラと経済に追い打ちをかけることになる。モハP氏は「キューバもいつ体制が崩壊してもおかしくない」と述べ、国家の存続が時間の問題となりつつある厳しい見方を示した。