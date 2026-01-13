日本在住のウクライナ人兄弟ユーチューバー、SAWAYAN（サワヤン）が13日までに公式YouTubeチャンネルを更新。コンビを解散し、別々で活動していくことを発表した。

8日に更新された「【ご報告】サワヤン兄弟、別々で活動していくことになりました。」というタイトルの動画に、2人は並んで座って登場。

まずサワが「ちょっと新年1発目の動画がちょっとこういうもので、もしかしたら皆さんびっくりするかもしれないですけども、この度ですね、私たちサワヤン兄弟、別々で活動していくことになります」と切り出した。そして「まあちょっと理由はいろいろあるんですけど、まあ大きくはやっぱりこう、“動画に対する向き合う方向性”であったりとか、“やりたいことのちょっとしたズレ”であったりとか、まあそういったものがこう重なり、重なって、“まあそれだったらお互いやりたいことやった方がいいな”ということで、今回こういう決断に至りました」と報告した。「で今後、まあヤン自身はたぶん『ヤンチャンネル』で動画上げたり、まあやりたいこと伸び伸びとやっていくと思うんで、ぜひそちらの方で見ていただけると嬉しいです」と続けた。

また、ヤンも「本当にまずはこのような形で、このサワヤンチャンネルおよびサワヤンゲームズを僕がぬけることになってしまい、ここまで応援してくださった視聴者の皆様、それから関係者様に本当に申し訳ない気持ちでいっぱいです。本当に申し訳ございません」と説明。

「僕自身、本当にこのような形でチームを抜けてしまうということは悔しい気持ちでいっぱいですし、まあ残念な気持ちではあるんですけれども、自分自身が正直、我慢の限界だった…っていうところが、正直なところです。今後は本当に自分ができる限りのことを個人の活動を通して皆様に還元して、少しでも皆さんが笑顔になれたり。幸せになれるような動画投稿、および個人の活動、続けていきたいと思いますので、今後とも応援のほどよろしくお願いいたします。本当にここまで一緒に活動してこれて楽しかったですし、みんながいなかったらここまで絶対活動することはできなかったので。本当に皆さん申し訳ございません」と話した。

最後にサワが「まあ、あくまでも、YouTube上の活動が別々になるだけであって、別に兄弟は兄弟で僕ら変わらずこれからも一緒に生きていくんで、そこは皆さん心配なく」と締めくくった。

この報告に「マジでびっくり」「ドッキリであってくれ 頼む」「まさかのことすぎて頭が追いついていない」「すごく悲しいです」「やめないでー」「なんか泣けてきた」「本当にまじか」などとさまざまな驚きや反響の声が寄せられている。

同チャンネルは今月13日朝現在、約175万人の登録者数がいる。公式説明文によると20年に登録し「高学歴外国人”の”仲良し兄弟”が日本のカルチャー、観光名所、ゲーム、スポーツ、食事など日本に関連するありとあらゆるモノを独自目線で、どの外国人よりも流暢な日本語で面白おかしくPR、検証していく、世界で唯一無二のYouTubeチャンネルです！」と書かれている。