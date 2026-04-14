◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神３―４巨人（１４日・甲子園）阪神が逆転負けで５日ぶりに首位から陥落した。３―２の８回２死、新外国人ダウリ・モレッタ投手が大城に同点ソロを浴び、来日７登板目で痛恨の初被弾＆初失点。同点で迎えた９回２死二塁、岩崎が松本に決勝の左前適時打を浴びた。岩崎も、これが今季初失点だった。打線は０―２の７回に奮起した。佐藤と大山の連打で無死一、三塁とし、前川が初球を右前に運んで１点を