中国メディアの新浪網は11日、3月には日本と中国を結ぶ航空路線のうち、53路線で運航がすべて取りやめられたと紹介する記事を発表した。本来ならば桜の開花時期の日中路線は盛況を示すはずだった。逆に、中国と東南アジアを結ぶ路線では、新型コロナウイルス感染症が出現する前の2019年を30％上回るなど、人の往来が極めて盛んだった。フライト情報サービスを提供する航班管家DASTによると、3月には日中を結ぶ航空路線のうち53本で