巨人の新外国人フォレスト・ウィットリー投手（２８）が１３日、聖地１１年ぶりの登板で初勝利を目指す決意を示した。１６日の阪神戦（甲子園）で来日３度目の先発予定。１５年のＵ―１８Ｗ杯で米国代表として来日し、カナダ戦で５回１／３、１０奪三振、自責点０と好投して以来の甲子園登板に向け「楽しみにしていると同時に非常に大事な試合になる」と初の伝統の一戦に闘志を燃やした。１５年に甲子園で登板した記憶は鮮明に