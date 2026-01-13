Photo: Adobe Stock

¼Ì¿¿³ÈÂç

AI¤¬¡Ö»È¤¨¤ë¤«¤É¤¦¤«¡×¤Ï¡¢¿Í´ÖÂ¦¤Î¡Ö»È¤¤Êý¡×¤Ç·è¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤¦¸ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¥°¡¼¥°¥ë¡¢¥Þ¥¤¥¯¥í¥½¥Õ¥È¡¢NTT¥É¥³¥â¡¢ÉÙ»ÎÄÌ¡¢KDDI¤Ê¤É¤ò´Þ¤à600¼Ò°Ê¾å¡¢¤Î¤Ù2Ëü¿Í°Ê¾å¤Ë»×¹Í¡¦È¯ÁÛ¤Î¸¦½¤¤ò¤·¤Æ¤­¤¿ÀÐ°æÎÏ½Å»á¤À¡£¤½¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òAI¤ÇÃ¯¤Ç¤â¼ÂÁ©¤Ç¤­¤ëÊýË¡¤ò¤Þ¤È¤á¤¿½ñÀÒ¡ØAI¤ò»È¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤ë¤¿¤á¤ÎÁ´µ»½Ñ¡Ù¤¬È¯Çä¡£Á´680¥Ú¡¼¥¸¡¢2700±ß¤Î¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÈÆß´ïËÜ¡É¤Ê¤¬¤é¡¢¡ÖAI¤È¡¢¤³¤¦¤ä¤Ã¤ÆÂÐÏÃ¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡ª¡×¡ÖÃÍÃÊ¤Î100ÇÜ¤Î²ÁÃÍ¤Ï¤¢¤ë¡ª¡×¤È¤ÎÀ¼¤â¤¢¤êÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£»×¹Í¡¦È¯ÁÛ¤Î¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¡Ø¹Í¶ñ¡ÙÃø¼Ô¤Î²ÃÆ£¾»¼£»á¤âÁ´ÌÌ´Æ½¤¤È¤·¤Æ¶¨ÎÏ¤·¡¢¡Ö¤³¤ì¤ò»È¤¨¤ÐÃ¯¤Ç¤â¡È¹Í¤¨¤ë¡É¤³¤È¤ÎÅ·ºÍ¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡×¤ÈÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤·¤¿Æ±½ñ¤«¤é¡¢AI¤ÎÊØÍø¤Ê»È¤¤Êý¤ò¾Ò²ð¤·¤è¤¦¡£¡Ê¹½À®¡¿¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡¦ÀÐ°æ°ìÊæ¡Ë

AI¤ò¡ÖÆ¬¤Î»È¤¦ºî¶È¡×¤Ë³èÍÑ¤¹¤ë

¡¡AI¤ò»Å»ö¤Î¸úÎ¨²½¤ä¼«Æ°²½¤À¤±¤Ë»È¤¦¤Î¤Ï¾¯¡¹¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡£¿·¤·¤¤¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¹Í¤¨¤¿¤ê¡¢ÌäÂê²ò·è¤ò¤·¤¿¤ê¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¡ÖÆ¬¤ò»È¤¦ºî¶È¡×¤Ë¤âAI¤Ï³èÍÑ¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£

¡¡¤¿¤À¤·¡¢Å¬Åö¤ÊÊ¹¤­Êý¤ò¤·¤Æ¤â¡¢¼Á¤ÎÎÉ¤¤²óÅú¤ÏÆÀ¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¥í¥¯¤Ç¤â¤Ê¤¤²óÅú¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤­¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤­¤Ë¤Ï¡¢¿Í´ÖÂ¦¤Î¼ÁÌä¡Ê¥×¥í¥ó¥×¥È¡Ë¤¬Å¬ÀÚ¤Ç¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£

¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢²ñµÄ¤Ç³èÈ¯¤Ë°Õ¸«¤¬½Ð¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¤­¤Ë¤â¡¢AI¤Ï³èÍÑ¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬¡¢¡ØAI¤ò»È¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤ë¤¿¤á¤ÎÁ´µ»½Ñ¡Ù¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëµ»Ë¡¤½¤Î3¡Ö·ä¤Î¤¢¤ë¥¢¥¤¥Ç¥¢¡×¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤Á¤é¤¬¡¢¤½¤Î¥×¥í¥ó¥×¥È¤Ç¤¹¡£

¡ãµ»Ë¡¡Ö·ä¤Î¤¢¤ë¥¢¥¤¥Ç¥¢¡×¤Î»Ø¼¨Ê¸¡Ê¥×¥í¥ó¥×¥È¡Ë¡ä

¡Ò¥¢¥¤¥Ç¥¢¤òÆÀ¤¿¤¤ÂÐ¾Ý¤òµ­Æþ¡Ó¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢·ä¤Î¤¢¤ë¥¢¥¤¥Ç¥¢¡Ê¡áÊ¹¤¤¤¿¿Í¤¬¤½¤³¤«¤é¤¤¤í¤ó¤ÊÇÉÀ¸°Æ¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤é¤ì¤ë¤Û¤É¡¢Ì¤À®½Ï¤Ç¡¢·ç¤±¤Î¤¢¤ë¥¢¥¤¥Ç¥¢¡Ë¤òÊ£¿ô½Ð¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡½¡½¡ØAI¤ò»È¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤ë¤¿¤á¤ÎÁ´µ»½Ñ¡Ù¡Ê64¥Ú¡¼¥¸¡Ë¤è¤ê

¤¢¤¨¤Æ¤Î¡Ö·ä¡×¤¬¡¢³èÈ¯¤ÊµÄÏÀ¤ò¸Æ¤Ö

¡¡²ñµÄ¤Ç°Õ¸«¤¬½Ð¤Ê¤¤¤È¤­¡¢ºÙ¤«¤¤¤È¤³¤í¤Ï·ç¤±¤Æ¤¤¤ë¤±¤ì¤É¡¢¤½¤Î¾ì¤Ë¤¤¤ë¤ß¤ó¤Ê¤¬ÌÌÇò¤¤¤È´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ê¡Ö·ä¤Î¤¢¤ë¥¢¥¤¥Ç¥¢¡×¤¬¾ì¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤Ë¤Ä¤é¤ì¤Æ»²²Ã¼Ô¤«¤é¼¡¡¹¤È¡Ö¤¸¤ã¤¢¡¢¤³¤ó¤Ê¤Î¤Ï¤É¤¦¡©¡×¤È¡¢ÄÉ²Ã¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬½Ð¤Æ¤­¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£

¡¡È¾ÌÌ¡¢¤³¤¦¤·¤¿¡Ö·ä¤Î¤¢¤ë¥¢¥¤¥Ç¥¢¡×¤Ã¤Æ¡¢ÁÀ¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£¼«³Ð¤Ç¤­¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤é·ä¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò°Õ¿ÞÅª¤Ë¤Ä¤¯¤ê½Ð¤¹¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤É¤¦¹Í¤¨¤¿¤é¤è¤¤¤«¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£

¡¡¤½¤ó¤Ê¤È¤­¤Ë¡¢¤³¤Îµ»Ë¡¡Ö·ä¤Î¤¢¤ë¥¢¥¤¥Ç¥¢¡×¤ò»È¤¨¤Ð¡¢AI¤«¤é¡Ö¤Ä¤¤¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¿¤¯¤Ê¤ë¥¢¥¤¥Ç¥¢¡×¤¬½Ð¤Æ¤­¤Æ¡¢²ñµÄ»²²Ã¼Ô¤«¤é¤Î°Õ¸«¤¬½Ð¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£

¡¡²ñµÄ¤Ç¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÈ¯ÁÛ¤¬¥Þ¥ó¥Í¥ê²½¤·¤Æ¤­¤¿¤Ê¡×¤È¤¤¤¦¤È¤­¤Ë»È¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤È¡¢È¯ÁÛ¤Î»ÅÊý¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤é¤ÎÈ¯Å¸°Æ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤Þ¤¿¤¤¤í¤ó¤Ê°Æ¤¬½Ð¤Æ¤­¤Þ¤¹¡£·ä¤¬¤¢¤ë¤È¡¢¥Ä¥Ã¥³¤ß¤¿¤¯¤Ê¤ë¡£¤½¤ì¤¬¿Í´Ö¤ÎËÜÇ½¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£

¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢1¿Í¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤­¤¿¤±¤ì¤É»Â¿·¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬Éâ¤«¤Ð¤Ê¤¤¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏAI¤ò»È¤Ã¤ÆÈ¯ÁÛ¤·¤Æ¤­¤¿¤±¤ì¤É¡Ö¤½¤ê¤ã¤½¤¦¤À¡×¤Î¤ª·è¤Þ¤ê°Æ¤Ð¤«¤ê¤Çº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤­¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£

¡Ö¼ã¼ê¼Ò°÷¤òÄêÃå¤µ¤»¤ëÊýË¡¡×¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ß¤è¤¦

¡¡¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Îµ»Ë¡¤ò¼ÂÁ©¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤³¤³¤Ç¤Ï¡Ö¼ã¼ê¼Ò°÷¤ÎÄêÃåÎ¨¤ò¹â¤á¡¢Î¥¿¦¤òËÉ¤®¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦Çº¤ß¤òÎã¤Ë¤·¤Æ¼ÂÁ©¤·¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡£

¡¡µ»Ë¡¡Ö·ä¤Î¤¢¤ë¥¢¥¤¥Ç¥¢¡×¤Î¥×¥í¥ó¥×¥È¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢AI¤Ë¤³¤Î¤è¤¦¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡£

¡ãAI¤Ø¤Î¼ÁÌä¡ä
¡Ò¼ã¼ê¼Ò°÷¤ÎÄêÃåÎ¨¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢Î¥¿¦¤òËÉ¤°ÊýË¡¤ò¹Í¤¨¤¿¤¤¡Ó¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢·ä¤Î¤¢¤ë¥¢¥¤¥Ç¥¢¡Ê¡áÊ¹¤¤¤¿¿Í¤¬¤½¤³¤«¤é¤¤¤í¤ó¤ÊÇÉÀ¸°Æ¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤é¤ì¤ë¤Û¤É¡¢Ì¤À®½Ï¤Ç¡¢·ç¤±¤Î¤¢¤ë¥¢¥¤¥Ç¥¢¡Ë¤òÊ£¿ô½Ð¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£

¡¡¤µ¤Æ¡¢AI¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò½Ð¤·¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£

¡ãAI¤Î²óÅú¡ä

¤¤¤¤¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ç¤Ï¡¢´°À®ÅÙ¤ò¤¢¤¨¤Æ¾å¤²¤¹¤®¤º¡¢¡ÖÊ¹¤¤¤¿¿Í¤¬¤½¤³¤«¤é¹Í¤¨¤¿¤¯¤Ê¤ë¡×¡ÖµÄÏÀ¤¬»Ï¤Þ¤ë¡×¡¢¤½¤ó¤Ê¡Ò·ä¤Î¤¢¤ë¥¢¥¤¥Ç¥¢¡Ó¤òÊ£¿ô½Ð¤·¤Þ¤¹¡£

·ä¤Î¤¢¤ë¥¢¥¤¥Ç¥¢­¡

¡Ö¼ã¼ê¤¬¡È¼­¤á¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿½Ö´Ö¡É¤À¤±¤ò½¸¤á¤ë»ÅÁÈ¤ß¤ò¤Ä¤¯¤ë¡×

ÄêÃåÎ¨¤ò¾å¤²¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¡ÖËþÂ­¤·¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡È¼­¤á¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿½Ö´Ö¡É¤À¤±¤òÆ¿Ì¾¤Ç½¸¤á¤ë¾ì¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë¡£

¡¦Ç¯1²ó¤Ê¤Î¤«
¡¦¾ïÀß¤Ê¤Î¤«
¡¦Ã¯¤¬ÆÉ¤à¤Î¤«
¤ÏÌ¤Äê¡£

¡Ö¼­¤á¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿½Ö´Ö¡×¤òÁÈ¿¥¤Ï¤É¤³¤Þ¤Ç°·¤¨¤ë¤Î¤«¡©
¤½¤ì¤ò½¸¤á¤¿¤¢¤È¡¢²¿¤¬µ¯¤­¤ë¤Î¤¬ÍýÁÛ¤Ê¤Î¤«¡©

¤ò¹Í¤¨¤¿¤¯¤Ê¤ëÍ¾Çò¤¬¤¢¤ë¡£

·ä¤Î¤¢¤ë¥¢¥¤¥Ç¥¢­¢

¡Ö¼ã¼ê¤Ë¡È¤³¤Î²ñ¼Ò¤òÂ³¤±¤ëÍýÍ³¡É¤ò¸À¸ì²½¤µ¤»¤Ê¤¤¡×

Â¿¤¯¤Î»Üºö¤Ï¡Ö¤Ê¤¼¤³¤Î²ñ¼Ò¤¬¤¤¤¤¤Î¤«¡©¡×¤ò¸À¸ì²½¤µ¤»¤è¤¦¤È¤¹¤ë¡£

µÕ¤Ë¡¢¤½¤ì¤ò°ìÀÚ¤µ¤»¤Ê¤¤Àß·×¤Ë¤·¤Æ¤ß¤ë¡£

Âå¤ï¤ê¤Ë

¡¦¡Öº£¡¢¼­¤á¤ë¤ÈÌÌÅÝ¤Ê¤³¤È¡×
¡¦¡Ö¤³¤³¤Ë¤¤¤ë¤È³Ú¤Ê¤³¤È¡×
¤À¤±¤ò°·¤¦¡£

ÄêÃå¤Ï¡È°¦Ãå¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÈËà»¤¤Î¾¯¤Ê¤µ¡É¤Ç·è¤Þ¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡©
¥Ý¥¸¥Æ¥£¥ÖÆ°µ¡¤òºî¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â¿Í¤Ï»Ä¤ë¤Î¤«¡©

¤È¹Í¤¨¤¿¤¯¤Ê¤ë¡£

·ä¤Î¤¢¤ë¥¢¥¤¥Ç¥¢­£

¡Ö¼ã¼ê¤Ë¡È¼­¤á¤Æ¤â¤¤¤¤Á°Äó¡É¤òÀè¤ËÅÏ¤¹¡×

Æþ¼Ò¸åÁá¤¤ÃÊ³¬¤Ç¡¢¾å»Ê¤ä¿Í»ö¤¬¤³¤¦¸À¤¦¡£

¡ÖÀµÄ¾¡¢¹ç¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¼­¤á¤Æ¤â¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¡×

¡¦¤¤¤Ä
¡¦Ã¯¤¬
¡¦¤É¤ó¤ÊÊ¸Ì®¤Ç
¸À¤¦¤Î¤«¤ÏÌ¤Äê¡£

¡È¼­¤á¤Æ¤â¤¤¤¤¡É¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤È¤­¡¢¿Í¤ÏËÜÅö¤Ë¼­¤á¤ë¤Î¤«¡©
µÕ¤Ë»Ä¤ë¿Í¤Ï¡¢²¿¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤Î¤«¡©

¿´ÍýÅªµÕÅ¾¤¬µ¯¤­¤½¤¦¤ÊÍ¾Çò¤¬¤¢¤ë¡£

·ä¤Î¤¢¤ë¥¢¥¤¥Ç¥¢­¤

¡Ö¼ã¼ê¤¬¡È²ñ¼Ò¤òÉ¾²Á¤¹¤ëÂ¦¡É¤Ë¤Ê¤ë´ü´Ö¤ò¤Ä¤¯¤ë¡×

ÄêÃå»Üºö¤Ê¤Î¤Ë¡¢²ñ¼Ò¤¬¼ã¼ê¤òÉ¾²Á¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼ã¼ê¤¬²ñ¼Ò¤òÉ¾²Á¤¹¤ëÂ¦¤ËÎ©¤Ä´ü´Ö¤òÀß¤±¤ë¡£

¡¦É¾²Á¹àÌÜ¤ÏÌ¤Äê
¡¦¤É¤³¤Þ¤ÇËÜµ¤¤ÇÈ¿±Ç¤¹¤ë¤«¤âÌ¤Äê

É¾²Á¤¹¤ëÎ©¾ì¤ËÎ©¤Ä¤È¡¢¼ã¼ê¤Î¸«¤¨Êý¤Ï¤É¤¦ÊÑ¤ï¤ë¤Î¤«¡©
¡Ö¼­¤á¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦´¶¾ð¤Ï¡¢É¾²Á¤Î¸À¸ì¤ËÊÑ´¹¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¡©

Àß·×¼¡Âè¤Ç²½¤±¤½¤¦¡£

·ä¤Î¤¢¤ë¥¢¥¤¥Ç¥¢­¥

¡Ö¡ÈÀ®Ä¹¼Â´¶¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÈÄäÂÚ¼Â´¶¡É¤òÄê´üÅª¤Ë¶¦Í­¤¹¤ë¡×

¤è¤¯¤¢¤ë¤Î¤Ï¡ÖÀ®Ä¹¤Ç¤­¤Æ¤¤¤ë¤«¡©¡×¤ÎÌÌÃÌ¡£

µÕ¤Ë¡ÖºÇ¶á¡¢»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¤Ê¤È´¶¤¸¤¿½Ö´Ö¡×¤À¤±¤ò¶¦Í­¤¹¤ë¾ì¤ò¤Ä¤¯¤ë¡£

¡¦²ò·è¤·¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤
¡¦¤¿¤À¶¦Í­¤¹¤ë¤À¤±

¿Í¤Ï¡¢ÄäÂÚ¤ò°ì¿Í¤ÇÊú¤¨¤ë¤È¼­¤á¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡©
¶¦Í­¤µ¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¡¢Î¥¿¦¤ÏËÉ¤²¤ë¤Î¤«¡©

¤«¤Ê¤ê¹Óºï¤ê¤À¤¬¡¢²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ë¡£

·ä¤Î¤¢¤ë¥¢¥¤¥Ç¥¢­¦

¡Ö¼ã¼ê¤Î¡È¼Ò³°¤Î´é¡É¤ò°Õ¿ÞÅª¤Ë¤Ä¤¯¤ë¡×

ÄêÃå¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¤¢¤¨¤Æ¼Ò³°¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡¦ÅÐÃÅ¡¦³°ÉôÈ¯¿®¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë¡£

¡¦¼ÒÆâ¤ËÊÄ¤¸¹þ¤á¤Ê¤¤
¡¦Â¾¼Ò¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤ò»ß¤á¤Ê¤¤

Èæ³Ó¤µ¤ì¤ë¤È¿Í¤Ï¼­¤á¤ë¤Î¤«¡¢»Ä¤ë¤Î¤«¡©
¡È³°¤òÃÎ¤Ã¤¿¾å¤Ç»Ä¤ë¡É¤³¤È¤Ë°ÕÌ£¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¡©

µÄÏÀ¤¬Ê¬¤«¤ì¤½¤¦¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢¡£

·ä¤Î¤¢¤ë¥¢¥¤¥Ç¥¢­§

¡Ö¡È¼­¤á¤¿¤¤ÍýÍ³¡É¤òÄ¾¤¹¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡È¼­¤áÊý¡É¤òÀ°¤¨¤ë¡×

Î¥¿¦ËÉ»ß¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡È¤­¤ì¤¤¤Ê¼­¤áÊý¡É¤ò²ñ¼Ò¤¬ÍÑ°Õ¤¹¤ë¡£

¡¦°ú¤­·Ñ¤®
¡¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
¡¦¤½¤Î¸å¤Î´Ø·¸À­

¤ò¤¢¤é¤«¤¸¤áÀß·×¤·¤Æ¤ª¤¯¡£

¼­¤á¤ä¤¹¤¤²ñ¼Ò¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë¿Í¤¬¼­¤á¤ë¤Î¤«¡©
¡ÖÌá¤ì¤ë²ñ¼Ò¡×¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¡¢ÄêÃå¤Ë±Æ¶Á¤¹¤ë¤Î¤«¡©

µÕÀâÅª¤Ç¡¢¹­¤¬¤ê¤ä¤¹¤¤¡£

·ä¤Î¤¢¤ë¥¢¥¤¥Ç¥¢­¨

¡Ö¼ã¼ê¤¬¡È¤³¤³¤Ë»Ä¤ëÍýÍ³¡É¤ò¼«Ê¬¤ÇÊÔ½¸¤Ç¤­¤ëÍ¾ÃÏ¤ò»Ä¤¹¡×

²ñ¼Ò¤¬

¡¦¥Ó¥¸¥ç¥ó
¡¦¥­¥ã¥ê¥¢¥Ñ¥¹
¤òÍÑ°Õ¤·¤¹¤®¤Ê¤¤¡£

Âå¤ï¤ê¤Ë¡È°ÕÌ£¤Å¤±¤ÎÍ¾Çò¡É¤À¤±¤òÅÏ¤¹¡£

¿Í¤ÏÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿°ÕÌ£¤è¤ê¡¢¼«Ê¬¤Çºî¤Ã¤¿°ÕÌ£¤Ë»Ä¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡©
¤É¤³¤Þ¤ÇÍÑ°Õ¤·¤Ê¤¤¤Î¤¬Àµ²ò¤Ê¤Î¤«¡©

Àß·×¼Ô¤ÎÏÓ¤¬Ìä¤ï¤ì¤ë¥¢¥¤¥Ç¥¢¡£

¤Þ¤È¤á¡Ê¤³¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢·²¤Î»È¤¤¤É¤³¤í¡Ë

¤³¤ì¤é¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÌ¤´°À®¡¢·ç¤±¤¬¤¢¤ë¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¼ÂÁõ¤Ç¤­¤Ê¤¤¡£

¤Ç¤â¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¿Í»ö¡¢¸½¾ì¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¡¢·Ð±Ä¤Î¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¡Ö¼«Ê¬¤Ê¤é¤É¤¦ÆùÉÕ¤±¤¹¤ë¤«¡©¡×¤ò¹Í¤¨»Ï¤á¤ë¡È»×¹Í¤Î¼ï¡É¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£

¡Ö¼ã¼ê¤Ë¡È¼­¤á¤Æ¤â¤¤¤¤Á°Äó¡É¤òÀè¤ËÅÏ¤¹¡×
¡¡¤³¤ì¤ÏÈó¾ï¤Ë¼¨º¶Åª¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ç¤¹¡£ÄêÃå»Üºö¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡Ö¤É¤¦°ú¤­Î±¤á¤ë¤«¡×¤ËÎÏ¤¬Æþ¤ê¤¹¤®¤Æ¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¼ã¼ê¤ò¿´ÍýÅª¤ËÄÉ¤¤¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ÎÁ°Äó¤ò¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤·¡¢ºÇ½é¤Ë¡ÈÂà½Ð¤Î¼«Í³¡É¤òÌÀ¼¨¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢µÕ¤Ë´Ø·¸À­¤ò¥Õ¥é¥Ã¥È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤¬Í¥¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¡¡¿Í¤¬Î¥¤ì¤ë¤Î¤ÏÁªÂò»è¤¬¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤¿¤È¤­¤Ç¤¢¤ê¡¢ÁªÂò»è¤¬¤¢¤ë¾õÂÖ¤Ç¤Ï¤à¤·¤í¼çÂÎÅª¤Ë¡Ö»Ä¤ëÍýÍ³¡×¤ò¹Í¤¨»Ï¤á¤ë¡£¤½¤Î¿Í´Ö¿´Íý¤ò¤¦¤Þ¤¯ÆÍ¤¤¤¿¡¢Í¾Çò¤Î¤¢¤ë°ì¼ê¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£

¡Ö¡È¼­¤á¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿½Ö´Ö¡É¤À¤±¤ò½¸¤á¤ë»ÅÁÈ¤ß¡×
¡¡¤³¤ì¤â¤«¤Ê¤êËÜ¼ÁÅª¤Ç¤¹¤Í¡£ËþÂ­ÅÙÄ´ºº¤ä¥¨¥ó¥²¡¼¥¸¥á¥ó¥È¥µ¡¼¥Ù¥¤¤Ï¡ÈÊ¿¶ÑÃÍ¡É¤ò¼è¤ë¤¬¤æ¤¨¤Ë¡¢Î¥¿¦¤Î°ú¤­¶â¤Ë¤Ê¤ë½Ö´ÖÅª¤Ê´¶¾ð¤ò¼è¤ê¤³¤Ü¤·¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£

¡Ö¼­¤á¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿½Ö´Ö¡×¤È¤¤¤¦ÀÚ¤ê¸ý¤Ï¡¢ÌäÂê¤ò²ò·è¤·¤­¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¡ÈÁÈ¿¥¤¬¤½¤ì¤òÃÎ¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡É¤È¤¤¤¦»ÑÀª¼«ÂÎ¤¬ÄêÃå¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£

¡Ö¼­¤á¤¿¤¤ÍýÍ³¤òÄ¾¤¹¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡È¼­¤áÊý¡É¤òÀ°¤¨¤ë¡×
¡¡¤³¤ÎµÕÀâÅª¤ÊÈ¯ÁÛ¤â¡¢¤È¤Æ¤âÃÎÅª¤Ç¤¹¡£Î¥¿¦¤ò¡È¼ºÇÔ¡É¤È¤·¤Æ°·¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢µ¯¤³¤ê¤¦¤ëÁ°Äó¤È¤·¤ÆÀß·×¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤Ï¡¢Ä¹´üÅª¤Ê´Ø·¸À­¤òÁ°Äó¤Ë¤·¤¿¸½ÂåÅª¤ÊÁÈ¿¥´Ñ¤Ë¶á¤¤¡£

¡¡·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡ÖÌá¤ì¤ë²ñ¼Ò¡×¡Ö´Ø·¸¤¬ÀÚ¤ì¤Ê¤¤²ñ¼Ò¡×¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢¼­¤á¤ë¤³¤È¤Ø¤Î¿´ÍýÅª¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬²¼¤¬¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢·ÚÎ¨¤ÊÎ¥¿¦¤â¸º¤ë¤È¤¤¤¦Æó½Å¤Î¸ú²Ì¤¬µ¯¤­¤ë²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£

¡¡º£²ó¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢·²¤¬Í¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ÄêÃå¤ò¡ÖÀ©ÅÙ¡×¡ÖÊó½·¡×¡Ö°éÀ®¡×¤À¤±¤Ç¼Â¸½¤·¤è¤¦¤È¤»¤º¡¢¿Í¤¬¼­¤á¤ë¤È¤­¤Î¡È¿´Íý¤ÎÍÉ¤ì¡É¤ËÀµÌÌ¤«¤é¸þ¤­¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ç¤¹¡£
¡¡ÆÍÈô¤Ë´¶¤¸¤ë¤â¤Î¤ä¡¢¼Â¸½²ÄÇ½À­¤¬Äã¤¤¤È´¶¤¸¤ë°Æ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¡Ö¹Í¤¨¤Æ¤â¤ß¤Ê¤«¤Ã¤¿ÀÚ¤ê¸ý¡×¤¬¾ì¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»²²Ã¼Ô¤«¤é¡Ö¤½¤ì¤ÏÆñ¤·¤¤¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ê¤é¡¢¤³¤ó¤Ê¤Î¤Ï¤É¤¦¡©¡×¤È¡¢°Õ¸«¤¬½Ð¤Æ¤­¤Þ¤¹¡£

¡¡°Õ¸«½Ð¤·¤¬¹Ô¤­µÍ¤Þ¤Ã¤¿¤È¤­¤Ï¡¢¤¼¤Òµ»Ë¡¡Ö·ä¤Î¤¢¤ë¥¢¥¤¥Ç¥¢¡×¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£

¡ÊËÜ¹Æ¤Ï¡¢½ñÀÒ¡ØAI¤ò»È¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤ë¤¿¤á¤ÎÁ´µ»½Ñ¡Ù·ÇºÜ¤Îµ»Ë¡¤ò¤â¤È¤ËºîÀ®¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëµ­»ö¤Ç¤¹¡£Â¾¤Ë¤â½ñÀÒ¤Ç¤Ï¡¢AI¤ò»È¤Ã¤Æ»×¹Í¤Î¼Á¤ò¹â¤á¤ë56¤ÎÊýË¡¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ë