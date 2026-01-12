牛丼に紅しょうがを添える人は多いのではないでしょうか。実際にSNSでは「牛丼に紅しょうがをのせない人と深い仲にはなれない」「牛丼には紅しょうがないと無理」「年重ねてから牛丼に紅しょうがのせるおいしさ気付いた」「牛丼屋さん行くと大量に紅しょうが食べる人です」「牛丼に紅しょうがは必須」「紅しょうがのってない牛丼は具なしサンドイッチくらい寂しい」といった声が多く見られます。

【画像】「えっ…！」 これが、牛丼と「紅生姜」を一緒に食べる“メリット”3つです！

そこで、栄養学にも詳しい「SOグレイスクリニック」（東京都品川区）院長で脳神経外科専門医、医学博士の近藤惣一郎さんに牛丼と一緒に紅しょうがを食べた際の栄養や、1日の摂取目安量について聞きました。

脂っこい牛丼の消化を助ける働きがある

Q.紅しょうがを摂取すると、どういった効果が得られるのでしょうか。

近藤さん「紅しょうがは生のショウガを漬けたもののため、ショウガの辛み成分であるジンゲロールや香り成分であるシオネールなどを含んでいます。そのため、食中毒の予防効果や、消化機能が低下している場合に食欲を刺激して、食欲増進効果が期待できます。また、紅しょうがの酸味が唾液や胃液の分泌を促し、脂っこい牛丼の消化を助ける働きがあります」

Q.牛丼と一緒に紅しょうがを食べると栄養面ではどういった効果があるのでしょうか。

近藤さん「牛丼は、白米（炭水化物）と牛肉（たんぱく質や脂質）が主体のメニューであり、一般的に食物繊維が不足しがちです。紅しょうがは、少量ながら食物繊維を含んでいます。そのため、栄養面で一緒に食べるメリットとしては、この不足分をわずかに補えることが挙げられます。そのほかにも、牛丼と紅しょうがを一緒に食べる主なメリットとして、次の点が挙げられます。

（1）味わいの変化

牛丼の甘辛い濃い味に対して、紅しょうがの持つ程よい酸味と塩気が加わることで、味に深みとアクセントが生まれます。特に、牛脂のうまみや甘みが強い牛丼において、紅しょうがのさっぱりとした風味が、味のバランスを整える役割を果たします。

（2）口直し・さっぱり感

紅しょうがの酸味が、牛丼の脂っこさや濃い味でこってりした口の中をリフレッシュしてくれます。これにより、最後までおいしく、飽きずに牛丼を食べ進めることができます。

（3）食感のコントラスト

柔らかい牛肉や白米に対して、紅しょうがのシャキシャキとした小気味よい食感が加わり、食べる楽しさが増します。

このような点から、紅しょうがは、牛丼のおいしさを引き立てる薬味として、非常に重要な役割を担っていると言えます。

Q.SNS上では、ついいっぱい食べてしまうなどの声もありますが、紅しょうがを食べ過ぎてしまうと、どうなるのでしょうか。

近藤さん「紅しょうがの食べ過ぎによる最も大きな問題として、高塩分による健康リスクが上げられます。もし、100グラム当たり6グラムの塩分を含む紅しょうがを取ると、たった100グラムの紅しょうがを食べてしまうだけで、1日の塩分目標量をほぼ達成してしまいます。その後の食事で摂取する塩分を考えると、確実に過剰摂取となります。

従って、紅しょうがの摂取量は、他の食事に含まれる塩分と合わせて、1日の塩分目標量を超えないように少量にとどめるべきということになります。ただし、薬味として少量（数グラム程度）を添える分には問題ありません」

Q.紅しょうがの1日の摂取目安量について、教えてください。

近藤さん「紅しょうがの『1日の最大摂取量』として、公式に定められた医学的な基準や上限量はありません。しかし、実質的な上限は、『塩分の過剰摂取を避ける』という観点から決まります。厚生労働省の『日本人の食事摂取基準（2025年版）』では、生活習慣病の予防を目的とした1日当たりの塩分の目標量は次のように定められています。

・成人男性：1日7.5グラム未満

・成人女性：1日6.5グラム未満

・高血圧の予防・治療:：1日6.0グラム未満

紅しょうがの塩分含有量は製品によって異なりますが、一般的に100グラム当たり約5〜6グラムまたはそれ以上含まれていることが多いです。

摂取量を決める上での実質的な上限は、1日当たりの塩分目標量を基準に考えるのが適切で、男性は7.5グラム未満、女性は6.5グラム未満です。そのため、血圧などご自身の健康状態に合わせて、紅しょうがの量を調整することが重要です。