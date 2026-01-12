¡Öº£Ç¯48ºÐ¤Ç¥Ó¥Ã¥¯¥ê¡×1978Ç¯À¸¤Þ¤ìÇ¯½÷¥é¥ó¥¥ó¥°¡ÖÄÇÌ¾ÎÓ¸é¡×¡ÖÌðÅÄ°¡´õ»Ò¡×¤ò¤ª¤µ¤¨¤¿°µÅÝÅª1°Ì¤Ï¡Ú500¿Í¤ËÊ¹¤¤¤¿¡Û
¡¡2026Ç¯¤Î´³»Ù¤Ï¡Ö¸áÇ¯¡×¡£48Ç¯Á°¡¢1978Ç¯¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿½÷À¤Ï¡ÖÇ¯½÷¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¡¢ËÜ»ï¤Ï¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¡£2026Ç¯¤Ë48ºÐ¤Ë¤Ê¤ëÃøÌ¾¿Í¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¡Ö48ºÐ¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¶Ã¤¯¤Î¤ÏÃ¯¡©¡×¤ò¡¢Á´¹ñ¤Î20Âå¤«¤é50Âå¤Î½÷À500¿Í¤Ë¤¤¤¤¿¡£ÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¤Î¤Ï½÷Í¥¤ä²Î¼ê¤Ê¤É12¿Í¤À¡£
¡¡¤Ç¤Ï¡¢¡Ö48ºÐ¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¶Ã¤¯¡×¥È¥Ã¥×5¤ò¸«¤Æ¤¤¤³¤¦¡£
¡ÚÂè5°Ì¡Û¾®À¾¿¿ÆàÈþ¡Ê33É¼¡Ë
¡ÖÆ¸´é¤Ç¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¤«¤ï¤¤¤é¤·¤µ¤¬¤¢¤ë¡£¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤¤¡×¡Ê50Âå¡¦¼çÉØ¡Ë
¡Ö¤º¤Ã¤È¡Ø¤Á¤å¤é¤µ¤ó¡Ù¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¡£Ç¯²¼¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£½÷¤«¤é¸«¤Æ¤â¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ê40Âå¡¦¼«±Ä¶È¡Ë
¡¡10·î27ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£1998Ç¯¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£2001Ç¯¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Á¤å¤é¤µ¤ó¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¡¢°ìÌöÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¡£
¡ÚÂè4°Ì¡ÛMISIA¡Ê54É¼¡Ë
¡ÖÂ¾¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ï¤ï¤ê¤ÈÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢MISIA¤À¤±¤Ï¤º¤Ã¤ÈÆæ¤È¤¤¤¦¤«¡¢Ç¯ÎðÉÔ¾Ü¡£»äÀ¸³è¤âÆæ¤À¤·¡¢48ºÐ¤Ï°Õ³°¤¹¤®¤ë¡×¡Ê40Âå¡¦¼çÉØ¡Ë
¡Ö¸«¤¿ÌÜ¤â²ÎÀ¼¤â¥Ç¥Ó¥å¡¼Åö»þ¤«¤é¤Û¤È¤ó¤ÉÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£¤¹¤´¤¤¡×¡Ê50Âå¡¦¥Ñ¡¼¥È¡Ë
¡¡7·î7ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£1998Ç¯¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¤¤¤Þ¤äNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Î¥È¥ê¤È¤¤¤¨¤Ð¤³¤Î¿Í¡£
¡ÚÂè3°Ì¡ÛÄÇÌ¾ÎÓ¸é¡Ê58É¼¡Ë
¡ÖÆÃ¤Ë¼ãºî¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤Ï¤·¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¼ã¡¹¤·¤¯¤Æ¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡×¡Ê20Âå¡¦Ìµ¿¦¡Ë
¡Ö¥¯¡¼¥ë¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¤½¤Î¤â¤Î¤ÇÆ´¤ì¤Þ¤¹¡×¡Ê50Âå¡¦¥Ñ¡¼¥È¡Ë
¡¡1998Ç¯¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¥Ð¥ó¥É¡ÖÅìµþ»öÊÑ¡×¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤·¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ø¤Î³Ú¶ÊÄó¶¡¤âÂ¿¿ô¡£22ºÐ¤ÇÂè°ì»Ò¤ò½Ð»º¡£»Ò¤É¤â¤¬3¿Í¤¤¤ë¡£
¡ÚÂè2°Ì¡ÛÌðÅÄ°¡´õ»Ò¡Ê70É¼¡Ë
¡Ö¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Ç¤è¤¯¸«¤Þ¤¹¤¬¡¢Å·Á³¥¥ã¥é¤Ç¤«¤ï¤¤¤¤¤·¡¢ÀÎ¤è¤ê¼ã¤¯¤Ê¤Ã¤¿´¶¤¸¤â¤¹¤ë¡×¡Ê40Âå¡¦¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¡Ë
¡Ö¸«¤¿ÌÜ¤â¼ã¤¤¤±¤É¡¢ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ëÊ·°Ïµ¤¤¬¼ÂÇ¯Îð¤è¤ê¼ã¤¯¸«¤¨¤ë¡×¡Ê20Âå¡¦²ñ¼Ò°÷¡Ë
¡¡12·î23ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£1995Ç¯¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø°¦¤·¤Æ¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ç¼ç¿Í¸ø¤ÎËåÌò¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£2006Ç¯¡¢¸µÇÐÍ¥¤Î²¡Èø³Ø¤È·ëº§¡Ê2009Ç¯Î¥º§¡Ë¡£ÍâÇ¯Âè°ì»Ò¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ºß¤ÏÇÐÍ¥¶È¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤Ç¤âÂç³èÌöÃæ¡£
¡ÚÂè1°Ì¡ÛÉÍºê¤¢¤æ¤ß¡Ê143É¼¡Ë
¡Ö¤¢¤æ¤Ï±Ê±ó¤Î¥®¥ã¥ë¡£Ê¿À®¤Î¾ÝÄ§¤Ç¤¹¡×¡Ê30Âå¡¦Ìµ¿¦¡Ë
¡ÖÀÎ¥Ð¥«Çä¤ì¤·¤Æ¤¿¤Î¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¤±¤É¡¢º£¤â¥¥é¥¥é¤·¤Æ¤ë¤·¡¢¤½¤ó¤ÊÇ¯¤À¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Ê20Âå¡¦²ñ¼Ò°÷¡Ë
¡¡10·î2ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£1993Ç¯¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¥É¥é¥Þ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£1998Ç¯¤Ë²Î¼ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢½÷»Ò¹âÀ¸¤Î¥«¥ê¥¹¥ÞÅªÂ¸ºß¤Ë¡£Âè2°Ì¤ÎÌðÅÄ°¡´õ»Ò¤ËÇÜ°Ê¾å¤Îº¹¤ò¤Ä¤±¡¢°µÅÝÅª1°Ì¤À¤¬¡¢°Õ³°¤È20Âå¤«¤é¤ÎÉ¼¤¬Â¿¿ô¡£È¾¿ô¶á¤¤69É¼¤¬20Âå¤À¤Ã¤¿¡£