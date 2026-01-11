ホロライブ・さくらみこ、活動休止を発表 ファンから心配と励ましの声が殺到
ホロライブプロダクション所属のVTuber・さくらみこが、自身の公式Xを通じて、活動を一時休止することを明らかにした。
【投稿あり】活動を一時休止…ファンへ復帰を約束したさくらみこ
投稿では「今日から一週間ほどお休みをいただきます」と報告。続けて「復帰の際は改めてお知らせします。しっかり整えて、また元気に戻ってきます」と伝え、ファンに向けて理解を求めた。具体的な体調不良や理由についての言及はないものの、無理をせずコンディションを整える期間とみられる。
さらに「ゆっくり待っててくれたらうれしいです」ともつづり、復帰を前提とした前向きな言葉で締めくくった。この投稿に対し、ファンからは「ゆっくり休んでほしい」「元気に戻ってくるのを待っている」「本当に無理をしないで。ゆっくり待ってるよ」「健康第一で」といった温かいコメントが寄せられた。
さくらみこはホロライブを代表する人気VTuberの1人で、YouTubeのチャンネル登録者数は、246万人を誇る。配信活動や音楽、イベント出演など幅広く活躍し、明るいキャラクターと高いトーク力で支持を集め、長時間配信や大型企画に参加する機会も多かっただけに、今回の休養発表はファンの間でも大きな関心を集めている。
