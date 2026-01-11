Photo: はらいさん

2023年10月22日の記事を編集して再掲載しています。

腰と首がだいぶラクになりました。

デスクワークがメインの人にとって快適な椅子は欠かせないモノですが、お手頃価格かつ座り心地の良い椅子を探し求めた結果、IKEA（イケア）のゲーミングチェアに辿り着きました。

デスクチェアを買い替えようと思ったきっかけ

筆者は2022年に電動昇降デスクを購入したのですが、現在は座り8：立ち2の割合に。当時は立って作業する時間が増えると思っていたのですが、今は座って作業する時間の方が多い状況です。

電動昇降デスクを導入する前から使っていたデスクチェアですが、正直座り心地は良くなかったため、そしてライター業を専門として働いていることもきっかけに、快適な椅子に買い換えようと決意しました。

実際に試してピンときたのがIKEAのゲーミングチェアだった

ネットで調べれば調べるほど、どの椅子が自分にとってベストなのか混乱してしまったため、「実際にたくさんの種類の椅子を試せる場所はどこだろう？」と考えた結果、IKEAが思い浮かび向かうことに。

店内ではダイニングチェアからカフェチェア、（背もたれのない）スツールなど、いろいろなタイプの椅子を試せたのですが、そのなかでも価格と座り心地において自分に1番しっくりきたのがマッチスペルのゲーミングチェア（税込19,990円）でした。

物は試しということで、さっそく購入して使ってみることに。

IKEAの大型家具を購入すると、必然的に自分で家具の組み立てを行なう必要がありますが、こちらの商品に関しては1人でもおおよそ1時間で完成させることができました。ですが座面やキャスター、背もたれ部分などのパーツはそこそこ重かったので、余裕があれば2人以上で組み立てることをおすすめします。

腰掛けたときのフィット感が良い感じ

横から見るとかなり独特なカタチをしているこちらのゲーミングチェアですが、このカーブした形状のおかげで背中と腰が良い感じにフィットするため、長時間のパソコン作業でもだいぶ腰と背中、首の負担が減りました。

また、背もたれとヘッドレスト部分はメッシュ素材となっているため通気性が良く、この夏は背中に熱がこもることなく快適に過ごせたのはとても助かりました（IKEAを連想させる青色のフレームもかわいい）。

個人的お気に入りポイントはヘッドレスト

このゲーミングチェアの1番のお気に入りは？と聞かれたら、僕はヘッドレスト部分と答えます。

これ、先ほどもお伝えしたようにメッシュ素材が使われているおかげで頭を置いたときの感触が硬すぎ柔らかすぎずのちょうど良い心地よさで大変気に入っています。

また、背もたれと同じようにヘッドレストも角度調整が可能なので、デスクワークのときは直角より、ゲームや映画鑑賞などのリラックスしたいときは斜めよりにして使い分けています。

使ってみて少し気になった部分も

ちなみに個人的に気になった部分については2箇所ありました。

1つは座面部分が合皮のような素材のため、長時間座って作業をするときや少し長めの映画を見終えたときには熱がこもるのが少し気になりました。

また、キャスター部分は立ち上がるとロックがかかる仕組みなので、椅子を頻繁に移動させる人は要注意かなと（自分の場合、座り立ちを交互に繰り返すので結構気になりました）。

ただ、今回購入したゲーミングチェアは総合的にみて、価格も性能も個人的には大満足。座り心地の良さはもちろんのこと、大事な腰を守るためにも、早めに快適な椅子に出会えて本当に良かったと思っています。

これから先もどうぞよろしくね！

Source:IKEA