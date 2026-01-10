元AKB48の大家志津香（33）が9日深夜放送のフジテレビ系「スターの家計簿、見直します」（深夜1時20分）に出演。MCの平成ノブシコブシ吉村崇（45）から「大クズ」と呼ばれた。

大家は日本アミューズメントポーカーというお金を賭けることなく参加費を払うことで楽しむポーカーを楽しんでいるといい、月に20万円使っていることを明かした。

番組では大家が海外の大会に出場した映像が紹介され、大家は「これは海外の大会なのでエントリー費は5万円なんですよ。でも一番安い。5万円が一番安くて、メインイベントだと、100何十万」と語った。

夫の岩田玲は「少ないお金の中で成田空港からも行ったりするわけですよ」とその他の手段で節約していることを明かし「その分助けようかなと思って、5万円とか渡したりするわけですよね」と明かした。

吉村は「優しい」と反応した。「大家ちゃんはもらったお金は大事にしますし、お土産とか買っていこうとかありますもんね」と大家にふると、大家は「さっきのエントリー費に使いました」とぶっちゃけた。

吉村は「いいね。昭和の芸人じゃないですか。吉村興奮しております。久しぶりに出てきたね、こんな大クズが」とよろこんだ。