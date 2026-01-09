『豊臣兄弟！』で藤吉郎を裏切った横川甚内（勝村政信）は実在した？調査した結果がコチラ

NHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」皆さんも楽しんでいますか？

今回は横川甚内（勝村政信）について紹介したいと思います。かなりのマイナー武将と思われますが、果たして彼は実在したのでしょうか？

恩人の裏切り

勝村政信演じる横川甚内。

第1回放送「二匹の猿」に登場した織田家の台所方・横川甚内（勝村政信）は、貧しい藤吉郎（池松壮亮）に握り飯を分けてやるなど、親切な人物として描かれていました。

まだ一介の足軽に過ぎない藤吉郎を見込んで「将来出世するだろうから、今のうちに恩を売っておく」と軽口を交わす姿に、ほっこりした視聴者も少なくなかったことでしょう。

それがどういう訳か、敵対する斎藤義龍（DAIGO）の調略に応じて間者となり、不審な素振りを見抜かれた小一郎（仲野太賀）と斬り合うことになります。

鍔迫り合いの中、百姓の小一郎に「武士でないそなたに人が斬れるか」と揺さぶりをかける機転と知恵を示す辺り、ただ者ではありません。

が、すでに「武士」となっていた藤吉郎によって、容赦なく斬り捨てられたのでした。

まったく油断も隙もありません。「無害そうな人物ほど、実は曲者」というお手本のような人物と言えるでしょう。

しかし裏切ったとは言え、恩人をためらいなく斬り捨てた藤吉郎に、小一郎は恐怖します。

「わしが恐ろしいのは、兄者じゃ」

改めて小一郎は武士とならず、故郷中村へと帰るのでした。

どーもくんが教えてくれました（冗談です）。

かくして視聴者に強烈なインパクトを与えた横川甚内ですが、調べてみても記録が見当たりません。

書籍をひもといても名前がなく、インターネットで検索しても大河ドラマ関連の情報ばかり。

恐らく創作人物と思いながら、NHKに問い合わせたところ、以下のメッセージが返ってきました。

大河ドラマ「豊臣兄弟！」は、歴史上の人物と出来事を題材にしていますが、歴史の再現ではなく、歴史を背景にして人間の喜怒哀楽を描くドラマであり、あくまでフィクションです。 脚本家・八津弘幸氏によるオリジナルシナリオをもとに、現代に生きる視聴者にも楽しんでもらえるエンターテイメントとして制作しています。

はっきり「創作人物です」とは言っていないものの、要するに「基本的にはあくまでフィクションです≒お察しください」ということでしょう。

結論として、横川甚内は本作の創作人物だったと考えられます。

終わりに

平伏する藤吉郎・小一郎兄弟。天下人への道はまだ始まったばかり。

すでに故人のため、出番はこれっきりであろう横川甚内。小一郎や藤吉郎の出世を見届けてほしかったですが、残念でなりませんね。

大河ドラマ「豊臣兄弟！」では、他にも興味深い人物が続々登場するので、これからも紹介していきたいと思います。