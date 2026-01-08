アックス、ソード…薔薇と武器、がモチーフのアンティークかんざし「紅蓮薔薇一本簪」がカッコ良すぎるぞ！

『かんざし屋wargo』から、薔薇を纏うアンティークかんざし「紅蓮薔薇一本簪」２種が発売されます。

高貴に咲き誇る薔薇と、鋭く気高い武器。本商品は、相反する二つのモチーフが融合した、アンティーク調簪です。

重厚な歴史の系譜を感じさせるデザインは、ひとつひとつが職人による手作り。真鍮軸から生まれる独特の風合いは、唯一無二の存在感を放ちます。

紅蓮薔薇一本簪 - アックス

紅蓮薔薇一本簪 - ソード

丈夫な真鍮軸は、長い髪を一本で美しくまとめ上げる実用性を備え、使い込むほどにアンティークらしい趣が深まります。強さと美しさが共鳴するその佇まいは、夏の浴衣姿にはもちろん、日常の装いにも凛とした品格を添えます。

商品概要

販売価格：【アックス】7,590円（税込）【ソード】8,690円（税込）

サイズ（約）：【アックス】縦：15.8cm 横：3cm 【ソード】縦：16cm 横：2.5cm

素材：真鍮

「紅蓮薔薇一本簪」は1月9日（金）より『かんざし屋wargo』店舗及びECサイト「The Ichi（座市）」にて発売。

紅蓮薔薇一本簪