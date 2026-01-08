【松屋】税込480円の新朝食、選べる小鉢付き「北海道産鮭の玉子かけごはん」発売

牛丼チェーン「松屋」は1月14日から、午前5時〜午前11時の朝食メニュー「北海道産鮭の粗ほぐし玉子かけごはん」を販売する。価格は税込480円。

「北海道産鮭の粗ほぐし玉子かけごはん」は、ごはんとみそ汁に、北海道産鮭の粗ほぐし、4種から選べる小鉢、2種から選べる玉子を組み合わせた朝食メニュー。小鉢は「ミニ牛皿」「納豆」「とろろ」「冷奴」から1品、玉子は「生玉子」または「半熟玉子」から選択できる。

松屋「北海道産鮭の玉子かけごはん」

北海道産鮭の粗ほぐしは、ごはんとの相性がよく、玉子を絡めることで、鮭の程よい塩味と玉子のまろやかなコクが広がるという。松屋フーズは本商品について、「シンプルだからこそ素材の良さが際立つ、自慢の一杯」としている。

なお、「北海道産鮭の粗ほぐし」は単品（税込130円）でも販売。単品は終日提供され、テイクアウトにも対応する。

「北海道産鮭の粗ほぐし」関連商品は沖縄店舗では取り扱いがなく、全国の松屋でも一部販売のない店舗がある。

◆「松屋の野菜はじめ！」キャンペーンも開催中

松屋では、対象メニューを注文すると「生野菜」が50円引きになるキャンペーンを展開している。1月5日から1月20日までの期間、毎日15時〜翌5時までの時間限定で開催。

【対象メニュー】

・牛めし

・ネギたっぷり旨辛ネギたま牛めし

・鬼おろしポン酢牛めし

・キムチ牛めし

・チーズ牛めし

・ねぎマヨ辣牛めし

・マヨキムチ牛めし

・元祖ネギ塩厚切り豚カルビ丼

・牛ビビン丼

・キムカル丼

・鶏そぼろたまご丼

・創業ビーフカレー

・チーズ創業ビーフカレー

・創業ビーフカレギュウ

・うまトマハンバーグ創業ビーフカレー

・ハンバーグ創業ビーフカレー

※定食、朝定食、ロカボメニュー、おこさまメニュー、サイドメニューは対象外。

「松屋の野菜はじめ!」