¥×¥íÌîµå¤Ç¶Ã¤¤Î»ö¼Â¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ª¡×¡¡¾ÃÌÇ¤«¤é22Ç¯¡ÄÈô¤Ó¹þ¤ó¤À¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë´¿´î¡ÖÆ´¤ì¤Ç¤·¤¿¡×
·Ý½Ñ²È¤Î²¬ËÜÂÀÏº¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¶áÅ´¥í¥´
¡¡±ýÇ¯¤Î¥×¥íÌîµå¥Õ¥¡¥ó¤ËÏ¯Êó¤À¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¦¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¢¤ë¥Ë¥å¡¼¥¨¥é¤¬8Æü¡¢Âçºå¶áÅ´¥Ð¥Õ¥¡¥í¡¼¥º¤Î¿·ºî¥¥ã¥Ã¥×¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤òÈ¯Çä¡£ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë·Ý½Ñ²È¡¢²¬ËÜÂÀÏº»á¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿²û¤«¤·¤Î¥í¥´¤Ë¡¢¡Ö¤³¤ì¤ÏÇ®¤¤¡ª¡×¡Ö¥¨¥â¤¤¤Ë¤âÄø¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¡ª¡×¤È´¿´î¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£¤âÌÔµí¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤È¤·¤¿¥í¥´¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ï¿§êô¤»¤Ê¤¤¡£¥Ë¥å¡¼¥¨¥é¤Ï5Æü¡¢²¬ËÜ»á¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¿·ºî¤È¤·¤Æ¡¢1949Ç¯¤«¤é2004Ç¯¤Þ¤ÇÂ¸ºß¤·¤¿¥×¥íÌîµåµåÃÄ¡¦Âçºå¶áÅ´¥Ð¥Õ¥¡¥í¡¼¥º¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¡¢Á´¹ñ¤Î¥Ë¥å¡¼¥¨¥é¥¹¥È¥¢¡Ê¥Ë¥å¡¼¥¨¥é¿·½É¥¤¡¼¥¹¥È¤ò½ü¤¯¡Ë¤ª¤è¤Ó¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ë¤Æ8Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡1959Ç¯¤Ë²¬ËÜ»á¤¬À©ºî¤·¡¢µåÃÄ¤Î¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤ò¼¨¤¹¤â¤Î¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿ÅÁÀâ¤Î¥í¥´¡£º£²ó¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ÎµåÃÄ¥í¥´¤ò¥Õ¥í¥ó¥È¤Ë¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤·¡¢²¬ËÜ»á¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¿¥Ø¥Ã¥É¥¦¥§¥¢¥é¥¤¥ó¤Ë²Ã¤¨¡¢¥í¥ó¥°¥ê¥à¥Ï¥Ã¥È¤â½éÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡¡²û¤«¤·¤Î¥í¥´¤ò¸«¤¿±ýÇ¯¤ÎÌîµå¥Õ¥¡¥ó¤ÏX¾å¤Ç¡Ö¤³¤ì¤Ï¡Ä¥¨¥â¤¤¤Ë¤âÄø¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¡ªÍß¤·¤¤¡ª¡×¡Ö¥á¥Ã¥Á¥ãÍß¤·¤¤¡×¡Ö¤³¤Î²¬ËÜÂÀÏº¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÌîµåË¹¤¬Æ´¤ì¤Ç¤·¤¿¡×¡Ö²û¤«¤·¤¤¼ñ¤¬¤¢¤Ã¤ÆÁÇÅ¨¤Í¡×¡Ö¤³¤ì¤ÏÇ®¤¤¡ª¡×¡Ö½Â¤¹¤®¡ªÍß¤·¤¤¤Ê¡¼¡ª¡×¤È¶½Ê³¤·¤¿ÍÍ»Ò¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢µåÃÄ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é22Ç¯¤¬·Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¡Ö¶áÅ´¤Î¥í¥´¤Ã¤Æ²¬ËÜÂÀÏº¤À¤Ã¤¿¤ó¡ª¡©³Î¤«¤Ëº£¸«¤ë¤ÈÄ¶¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡Ä¡×¡Ö²¬ËÜÂÀÏº¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ê¤Î¡ª¡ª¡©¡©ÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ª¡ª¡ª¡×¡Ö¶áÅ´¤Î¥í¥´¤Ï²¬ËÜÂÀÏº¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤¤¤¦»ö¤ò½é¤á¤ÆÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤È¶Ã¤¯¥³¥á¥ó¥È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
