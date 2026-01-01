[1.7 プレミアリーグ第21節](バイタリティ スタジアム)

※28:30開始

<出場メンバー>

[ボーンマス]

先発

GK 1 ジョルジェ・ペトロビッチ

DF 3 アドリエン・トリュフォー

DF 5 マルコス・セネシ

DF 20 アレックス・ヒメネス

DF 23 ジェームス・ヒル

MF 4 ルイス・クック

MF 8 アレックス・スコット

MF 16 マーカス・タバーニアー

MF 22 エリー・ジュニオール・クルピ

MF 24 アントワーヌ・セメニョ

FW 9 エバニウソン

控え

GK 17 フレイザー・フォスター

DF 6 フリオ・ソレール

DF 15 アダム・スミス

DF 18 バフォデ・ディアカイト

DF 44 ベリコ・ミロサブリェビッチ

MF 7 デイビッド・ブルックス

FW 21 アミン・アドリ

FW 26 エネス・ウナル

FW 50 レミ・リースドティン

監督

アンドニ・イラオラ

[トッテナム]

先発

GK 1 グリエルモ・ビカーリオ

DF 17 クリスティアン・ロメロ

DF 23 ペドロ・ポロ

DF 24 ジェド・スペンス

DF 37 ミッキー・ファン・デ・フェン

MF 6 ジョアン・パリーニャ

MF 15 ルーカス・ベリバル

MF 30 ロドリゴ・ベンタンクール

FW 7 シャビ・シモンズ

FW 11 マティス・テル

FW 39 ランダル・コロ・ムアニ

控え

GK 31 アントニン・キンスキー

DF 3 ラドゥ・ドラグーシン

DF 4 ケビン・ダンソ

DF 33 ベン・デイビス

MF 14 アーチー・グレイ

MF 68 ルカ・ウィリアムズ・バーネット

FW 9 リシャルリソン

FW 28 ウィルソン・オドベール

FW 44 デーン・スカーレット

監督

トーマス・フランク

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります