ボーンマスvsトッテナム スタメン発表
[1.7 プレミアリーグ第21節](バイタリティ スタジアム)
※28:30開始
<出場メンバー>
[ボーンマス]
先発
GK 1 ジョルジェ・ペトロビッチ
DF 3 アドリエン・トリュフォー
DF 5 マルコス・セネシ
DF 20 アレックス・ヒメネス
DF 23 ジェームス・ヒル
MF 4 ルイス・クック
MF 8 アレックス・スコット
MF 16 マーカス・タバーニアー
MF 22 エリー・ジュニオール・クルピ
MF 24 アントワーヌ・セメニョ
FW 9 エバニウソン
控え
GK 17 フレイザー・フォスター
DF 6 フリオ・ソレール
DF 15 アダム・スミス
DF 18 バフォデ・ディアカイト
DF 44 ベリコ・ミロサブリェビッチ
MF 7 デイビッド・ブルックス
FW 21 アミン・アドリ
FW 26 エネス・ウナル
FW 50 レミ・リースドティン
監督
アンドニ・イラオラ
[トッテナム]
先発
GK 1 グリエルモ・ビカーリオ
DF 17 クリスティアン・ロメロ
DF 23 ペドロ・ポロ
DF 24 ジェド・スペンス
DF 37 ミッキー・ファン・デ・フェン
MF 6 ジョアン・パリーニャ
MF 15 ルーカス・ベリバル
MF 30 ロドリゴ・ベンタンクール
FW 7 シャビ・シモンズ
FW 11 マティス・テル
FW 39 ランダル・コロ・ムアニ
控え
GK 31 アントニン・キンスキー
DF 3 ラドゥ・ドラグーシン
DF 4 ケビン・ダンソ
DF 33 ベン・デイビス
MF 14 アーチー・グレイ
MF 68 ルカ・ウィリアムズ・バーネット
FW 9 リシャルリソン
FW 28 ウィルソン・オドベール
FW 44 デーン・スカーレット
監督
トーマス・フランク
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
