◇U23アジア杯 サウジアラビア大会 B組 第1節 日本5―0シリア（2026年1月7日 サウジアラビア・ジッダ）

U―23アジア杯サウジアラビア大会に出場中のU―23日本代表は7日、グループリーグ初戦でシリアと対戦。5―0で快勝した。

背番号10を背負ったMF佐藤龍之介（FC東京）は前半10分にMF大関友翔（川崎F）の先制点をアシスト。後半21分にはゴール前のこぼれ球に走り込み、左足でゴール。同30分にはペナルティエリアの外から鮮やかな反転から再び左足で決めた。

同42分にもアシストを記録し、2ゴール2アシストの大暴れ。格の違いを見せつけた。

試合後には「(自身の1点目は)あそこにこぼれて来そうな予感がした。気持ち良く左足で振ったらいいコースに飛んでくれた。（2点目は）岡部選手がいい縦パスを刺してくれたんで、その勢いでいいトラップができたのが全て」と涼しい顔で振り返った。

すでにA代表にも招集されているホープ。ネット上では「もうレベチ」「まだ19歳？」「最低10年間は楽しめる」「日本の未来、日本の宝」「直で5大リーグ行けるのでは」などと絶賛の声であふれた。