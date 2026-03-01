[2.28 J2百年構想EAST-B第4節 いわき 1-2 藤枝 ハワスタ]開幕からのホーム3連戦を敗戦、勝利、PK負けという結果で終え、開幕4試合目にして初めて迎えたアウェーゲーム。元日本代表DFの槙野智章新監督が率いる藤枝MYFCはこれまでとは異なる顔をのぞかせながら、同じJ2のいわきFCから勝ち点3をもぎ取った。開幕3試合のボール支配率61%、59%、56%に対し、この日はわずか40%。現実的な力関係を見極め、いわきFCにボールを持たせる