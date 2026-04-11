U-20女子韓国代表は北朝鮮に0-5で敗戦U-20女子アジアカップでU-20北朝鮮代表がU-20韓国代表を5-0で下した。敗れた韓国側のメディアは衝撃の惨敗を「歴史的屈辱」と報じた。タイで開催中のU20女子アジアカップ。日本はグループCで3連勝を飾り、首位通過で決勝トーナメント進出を決めた。そうしたなかでグループBでは韓国と北朝鮮による南北対決が行われた。韓国は首位突破を懸けたこの一戦で第2戦までに起用していた主力選手