「光ヶ峰学園リアル脱出ゲーム部プロジェクト」第3作の開催が発表されました。最新作『最後の放課後からの脱出』は、卒業式前日の高校を舞台にしたリアル脱出ゲームです。シリーズ経験者はもちろん、初参加でも物語に入りやすい学園ドラマ型の公演として注目を集めています。 SCRAP「最後の放課後からの脱出」 開催期間（東京）：2026年5月21日（木）〜6月21日（日）会場：リアル脱出ゲーム渋谷店所要