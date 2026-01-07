¼«Ì±ÅÞ¤ÎÍîÁªÁÈ¤¬¹â»Ô¼óÁê¤òÆÍ¤¾å¤²¡©¡ÖÁá¤¯¹ñ²ñ¤ËÌá¤ê¤¿¤¤¡×¡¡²ò»¶¡¦ÁíÁªµó¤ÎÍ½Â¬¤Ë¿ùÂ¼ÂÀÂ¢»á¤¬°Õ³°¤ÊÈ¿±þ
¤Þ¤À2026Ç¯ÅÙÍ½»»¤Î¹ñ²ñ¿³µÄ¤â»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢±ÊÅÄÄ®¤Ï²ò»¶¡¦ÁíÁªµó¤Ï¤¤¤Ä¤«¤ÈÉâÂÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£2026Ç¯1·î7ÆüÊüÁ÷¤Î¡ÖÂç²¼ÍÆ»Ò¥ï¥¤¥É¡ª¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ç¡¢»Ê²ñ¤ÎÂç²¼ÍÆ»Ò¥¢¥Ê¤«¤é¡Ö²ò»¶¡¢º£Ç¯Ãæ¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿¿åÍË¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¸µ¹ñ²ñµÄ°÷¤Î¿ùÂ¼ÂÀÂ¢»á¡Ê¥¿¥ì¥ó¥È¡Ë¤Ï¡Ö¤¤¤ä¡¢Ç¤´üËþÎ»¤¬ÂçµÁ¤Ç¤·¤ç¡×¤ÈÈãÈ½¡¢¤³¤¦²òÀâ¤·¤¿¡£
¡ÖÇ¤´üËþÎ»¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤È¤¤¤¦¤Î¤¬´ðËÜ¡×
¡ÖÀÐÇËÀ¯¸¢¤Î»þ¤Ë²ò»¶¡¦ÁíÁªµó¤òÂÇ¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î»þ¤ËÍîÁª¤·¤¿¸µ¿¦¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¹â»ÔÁíÍý¤ÈÈó¾ï¤Ë¶á¤·¤¤¸µµÄ°÷¤Ã¤ÆÂ¿¤¯¤Æ¡£¤½¤¦¤¤¤¦Êý¤«¤é¤Ï¡¢Áá¤¯¹ñ²ñ¤ËÌá¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦À¼¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×
¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼Î¢¶â¤¬¤é¤ß¤Ç¸øÇ§¤µ¤ì¤ºÍîÁª¤·¤¿µÄ°÷¤Ï¡¢µì°ÂÇÜÇÉ¤ËÂ¿¤¯¡¢¹â»Ô¼óÁê¤â¤«¤Ä¤Æ¤Ï°ÂÇÜÇÉ¤À¤Ã¤¿¡£¿ùÂ¼»á¤Ï¤½¤ó¤ÊÍîÁªÁÈ¤¬¹â»Ô¼óÁê¤òÆÍ¤¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤È¤ß¤ë¡£
¤Ç¤Ï¡¢²ò»¶¤Ï¤¤¤Ä¤Ê¤Î¤«¡£¿ùÂ¼»á¤Ï¶ì¾Ð¤¤¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¼«Ëý¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»ä¡¢²ò»¶Í½Â¬¤Ã¤ÆÅö¤¿¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡£³ô²Á¤ÎÍ½ÁÛ¤òÅö¤Æ¤ë¤Î¤Ï¤¦¤Þ¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡×¤È¼«µÔ¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤é¡¢ËÍ¤Ï¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±Ä¹¤¯¡¢Ç¤´üËþÎ»¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤È¤¤¤¦¤Î¤¬´ðËÜ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£²ò»¶¤Ï´ÊÃ±¤Ë¤¹¤ë¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢²ò»¶»þ´ü¤òÍ½ÁÛ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤â¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£
¡ÖÍ¿ÅÞµÄ°÷¡¢À¯¸¢¤ÎÍø±×¤Î¤¿¤á¤Ë²ò»¶¤Ï¤¹¤Ù¤¤Ç¤Ê¤¤¡×
¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯ÆüËÜ¤Ï¤Í¡£Áªµó¤Ð¤Ã¤«¤ê¤ä¤Ã¤Æ¤ë¡£Ä¾¶á¤Ç¤Ï¡¢2019Ç¯»²±¡Áªµó¡¢21Ç¯½°±¡Áªµó¡¢22Ç¯»²±¡Áªµó¡¢24Ç¯½°±¡Áªµó¤Ç¡¢µîÇ¯¡¢»²±¡Áªµó¤Ç¤·¤ç¡£ËèÇ¯¡¢¹ñÀ¯Áªµó¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤«¤é¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢¤¤Á¤Ã¤ÈÇ¤´üËþÎ»¤ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¾å¤Ç¡¢¤ï¤ì¤ï¤ì¹ñÌ±¤¬¤½¤Î»þ¡¹¤ÎÀ¯¸¢Í¿ÅÞ¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤È¡£¤½¤ì¤¬¡¢¤¤¤Á¤Ð¤ó¤ÎÁªµó¤ÎÂçµÁ¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¤Í¡£¤Þ¤º¤Ï¸¶Â§¡¢Ç¤´ü¤ò¤·¤Ã¤«¤êÁ´¤¦¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢ËÍ¤Î´ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¶¯¤¯¸À¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¡£
Æ±¤¸¤¯¿åÍË¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤ÎÇëÃ«Ëã°á»Ò»á¡ÊÊÛ¸î»Î¡Ë¤â¡¢¡Ö·ûË¡¤Î¼ñ»Ý¤«¤é¤¹¤ë¤È¡¢²ò»¶¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¹ñÌ±¤ÎÍø±×¤Î¤¿¤á¤ÎÂçµÁ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤Ë¹Ô¤¦¤â¤Î¡×¤Ê¤Î¤Ë¡¢ºÇ¶á¤Ï¡ÖÍ¿ÅÞµÄ°÷¡¢À¯¸¢¤ÎÍø±×¤Î¤¿¤á¤Ë¤¤¤Ä¹Ô¤¦¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ð¤«¤ê¤¬Í¥Àè¤µ¤ì¤Æ¡¢¥³¥á¥ó¥È¤¹¤ëÊý¤â°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡×¤ÈÈý¤ò¤Ò¤½¤á¤¿¡£
¡Ê¥·¥Ë¥¢¥¨¥Ç¥£¥¿¡¼ ´Ø¸ý°ì´î¡Ë