¿¼ß·Ã¤ºÈ¤È¸þ°æ¹¯Æó¤¬¥»¥ó¥¿ーÊ¬¤±¤ªÂ·¤¤¥Ø¥¢¤ÇÊÂ¤ó¤À»Ñ¤Ë¡ÖÁÐ»Ò¤Î¤è¤¦¡×¡Ö¤ª·»¤µ¤ó¤Ã¤Ý¤¤¥Ó¥¸¥å¥á¥í¤¤¡×¡Ö¤³¤Î¹õ°áÁõÇú¥¤¥±¡×
¢£Á´¿È¹õ¤Î¡ØFNS²ÎÍØº×¡Ù°áÁõ¤Ë¤âÃíÌÜ
¡Ú¼Ì¿¿¡¦Æ°²è¡Û¤ªÂ·¤¤¥Ø¥¢¤ªÂ·¤¤°áÁõ¤ÇÊÂ¤ó¤À¿¼ß·¡õ¸þ°æ¤Ê¤É①～②
¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ø½µ´©¥Ê¥¤¥Ê¥¤¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¡Ù¸ø¼°SNS¤Ë¤Æ¡¢1·î7ÆüÊüÁ÷¤ÎÍ½¹ð¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÖFNS²ÎÍØº×¤ÎÎ¢Â¦¤Ë¤ä¤Ù¤Ã¤Á¼÷»Ê³«Å¹¡×¤È¤·¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ï¡¢Snow Man¿¼ß·Ã¤ºÈ¤È¸þ°æ¹¯Æó¤ò¡¢¤ä¤Ù¤Ã¤Á¼÷»Ê¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î³Ê¹¥¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥óÌðÉô¹ÀÇ·¤È²¬Â¼Î´»Ë¤¬°Ï¤ó¤À»Ñ¡£
¿¼ß·¡¦¸þ°æ¤Ï¥»¥ó¥¿ーÊ¬¤±¤Î¥¦¥¨¥Ã¥Æ¥£¤Ê¤ªÂ·¤¤¥Ø¥¢¤Ç¡¢¼Á´¶¤ä·Á¤Î°ã¤¦¹õ¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤È¹õ¥Ñ¥ó¥Ä¤òÃå¤ÆÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÁÐ»Ò¤Î¤è¤¦¡×¡Ö¤ª·»¤µ¤ó¤Ê¥Ó¥¸¥å¥á¥í¤¤¡×¡Ö¤³¤Î¹õ°áÁõÇú¥¤¥±¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£