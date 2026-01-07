

セリ：食欲増進、血行促進

ナズナ（ぺんぺん草）：解毒作用、利尿作用

ゴギョウ：咳や喉の痛みを和らげる

ハコベラ：腹痛の緩和

ホトケノザ：胃腸の働きを整える

スズナ（カブ）：胃腸を整えて熱を下げる

スズシロ（大根）：消化を助ける

基本の七草粥（七草がゆ）【材料】（2人分）お米 約 130g水 800ml塩 小さじ 1/3七草がゆセット 1パック【作り方】1、お米は水洗いして大きめの土鍋に入れ、水800mlを加えて軽く混ぜ、お米を平らにして土鍋の蓋をする。2、土鍋の蓋をしたまま強火にかけ、吹いてきたらトロ火にして50〜60分位炊く。火を止めて10分そのまま蒸らす。勢いよく吹きますので、中身が土鍋の半量位になるよう、大き目の鍋で炊いて下さい。吹くようなら鍋の蓋を少しずらして下さい。お米の粒をつぶさないためには、絶対に途中で混ぜないで下さいね。3、七草セット(なずな・はこべら・ごぎょう・せり・すずな・すずしろ・ほとけのざ)は、サッと水洗いして細かく刻む。(2)に塩と共に加え、優しくひと混ぜして器によそう。青臭さが気になる方は水洗いし、熱湯でサッとゆでて水に取り、粗熱が取れたら水気を絞って細かく刻んで下さい。【このレシピのポイント・コツ】お粥にもいろいろありますが、今回は全粥の割合で炊きました。 全粥・お米1合・水5合(900ml)、七分粥・お米1合・水7合(1260ml)、 五分粥・お米1合・水10合(1800ml)、 三分粥・お米1合・水20合(3600ml)