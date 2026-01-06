timelesz松島聡「仰天ニュース」新レギュラーに決定 放送でサプライズ発表・笑福亭鶴瓶も喜び「とてもいいやつで心強い存在」
【モデルプレス＝2026/01/06】timelesz（タイムレス）の松島聡が、日本テレビ系「ザ！世界仰天ニュース」の新レギュラーに決定した。1月6日放送の「ザ！世界仰天ニュース」新春4時間スペシャル（よる7時〜）の放送内で発表された。
【写真】timeleszメンバー「大きな出会い」人気俳優との2ショット
松島は番組途中、鶴瓶の呼び込みとともにサプライズでスタジオに登場。早速「とっておきの1枚」のコーナーなどを鶴瓶と一緒に盛り上げた。収録当日は、ゲストにも完全なるサプライズで発表。さらに、ゲストが熱演する再現ドラマや仰天チェンジのVTRなど全6本の再現映像に松島がこっそり出演していたという、まさかのサプライズでもスタジオを沸かせた。
現在、timeleszでの活動をはじめ、バラエティーでも朗らかなキャラクターで活躍している松島。今回“新レギュラー”への起用について番組は、「番組MCの笑福亭鶴瓶さんと共に、仰天ニュースを盛り上げ、まだ20代という若い世代ならではの視点や感想に期待しています」とコメントを寄せた。今後はスタジオを飛び出して、“仰天するニュース”の現場に自ら足を運んでのロケも予定している。
また、初タッグとなる鶴瓶と松島から、収録後のコメントも到着。鶴瓶は「timeleszの松島くんと最初に聞いたときは嬉しかったですね 若いけど本人はとてもいいやつで心強い存在だなと」と喜びをコメントし、松島も「鶴瓶さんのもとで、さまざまな“仰天”の出来事に触れながら、その裏側にある人の想いや背景に丁寧に向き合い、視聴者の皆さまが自然と引き込まれるよう、トークやリアクションを通して、微力ながら番組を支えられたらと思います」と意気込みを語った。
なお、スタジオにレギュラーで登場するのは2月放送分からの予定。また、松島のスタジオ初登場までの様子を追った「裏カメラ映像！」を番組TikTokやX（旧Twitter）で配信予定となっている。（modelpress編集部）
timeleszの松島くんと最初に聞いたときは嬉しかったですね 若いけど本人はとてもいいやつで心強い存在だなと。一緒にやってみて、最初だから慣れてない部分もあったんですが 場に溶け込むのが本当に早くてびっくりしましたね すっと入り込んでいくのが彼の強さであっという間に成長すると思います！一緒に仲良くやっていきたいですね。
この度は、歴史ある番組の一員として参加できることを、大変光栄に思います。鶴瓶さんのもとで、さまざまな“仰天”の出来事に触れながら、その裏側にある人の想いや背景に丁寧に向き合い、視聴者の皆さまが自然と引き込まれるよう、トークやリアクションを通して、微力ながら番組を支えられたらと思います。学ぶ姿勢を忘れず、一つひとつの収録を大切に全力で頑張りますので、ぜひ楽しみに、そして温かく見守っていただけたら嬉しいです！
