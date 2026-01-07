1月6日、『ザ！ 世界仰天ニュース』（日本テレビ系、以下『仰天ニュース』）の新春4時間スペシャルが放送された。番組内で、8人組アイドルグループ「timelesz」の松島聡がレギュラーメンバーに就任することが発表されたが、番組MCの笑福亭鶴瓶には心配が寄せられている。『仰天ニュース』は、2001年にスタートし、中居正広と鶴瓶が司会を務めてきた。だが、番組は大きな転機を迎えることに。「2024年12月末に中居さんの女性トラ