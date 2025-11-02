松島聡と白洲迅がW主演を務めるドラマ『パパと親父のウチご飯』。本作は突然元カノから娘を預けられた千石哲（松島聡）と、妻と離婚して息子を引き取った晴海昌弘（白洲迅）が、共同生活をしながら子育てに奮闘していく新感覚ホームドラマだ。11月1日（土）に放送された第5話では、料理教室の先生・壇ゆかり（蓮佛美沙子）が、玉ねぎが目にしみない秘技を伝授した。【映像】清一郎のため、ついに包丁を使う決心をする晴海◆玉ねぎ