1月6日、バラエティ番組『ザ！世界仰天ニュース』（日本テレビ系）が放送され、新レギュラーとしてアイドルグループtimeleszのメンバー・松島聡が就任することが発表され、盛り上がりを見せている。「同番組は、2001年の初回放送から、元SMAPの中居正広さんと笑福亭鶴瓶さんがMCを務めています。しかし、2024年12月に中居さんとフジテレビ社員の女性とのトラブルが報じられ、2025年1月に中居さんの降板が決定。それからは、鶴瓶