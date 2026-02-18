2月17日、バラエティ番組『ザ！世界仰天ニュース』（日本テレビ系）が放送された。MCとして、2026年2月から本格的にレギュラー出演することになったtimeleszの松島聡だが、オンエアで見せた近影が話題となっている。この日は、「いま話題のヤセる注射で緊急搬送＆命の危機…自己診断が危ない！」というテーマで、世間に広がる危ないダイエット法についてオンエア。スタジオには、なにわ男子の大西流星やお笑い芸人のエルフ・荒