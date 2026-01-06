この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

IT・ビジネス書作家の戸田覚氏が、自身のYouTubeチャンネル「戸田覚ガジェット【辛口】点数評価」で「【全77台のミニPC】お正月スペシャルと言うことで、 戸田所有ミニPCの山を初公開します。気に入ってるモデルはこれです」と題した動画を公開。視聴者からの要望に応え、自身が所有する77台に及ぶミニPCコレクションの中から、特にお気に入りのモデルを独自の視点で紹介した。

戸田氏は、年末年始の特別企画として、レビューのために集めたミニPCの山を披露。その数は77台にも上り、比較検討用として保管しているものから、単純に「好きでとっておい」ているものまで様々だという。今回はその中から、性能一辺倒ではなく、デザインやコンセプトが特に優れていると感じるモデルを複数ピックアップして解説した。

まず氏が注目したのは、極小サイズのモデル群だ。中でもMinisforumの「EM780」は、手のひらに収まるサイズながらAMD Ryzen7 7840Uを搭載し、ベンチマークソフト「Cinebench」で13000近いスコアを叩き出す高性能機。「すごいですよね、こんな小さいのに」とその実力に驚きを示した。

続いて、氏が「最も愛しているモデルかもしれない」と語ったのが、カーボンファイバー製のボディを持つモデルだ。特にMinisforumの「NUCG5」は、筐体の全面がカーボンで構成されており、そのスケルトンなデザインを「フェラーリのF40みたいな感じ」「荒削りのカーボン感がたまらない」と絶賛。「これはもう墓場まで持っていこうと思っ」ていると、その熱い想いを語った。

ほかにも、桜や紅葉をあしらった日本限定モデルや、ダイヤルを回すことで性能モードを切り替えられるACEMAGICの「S3A」など、遊び心のあるモデルも紹介。「こういう遊び心があるミニPCも最近出てこない」と、スペック競争が激化する昨今の市場に少し寂しさを見せつつも、個性的なモデルの魅力を強調した。

今回の動画は、ミニPC選びの基準がスペックだけではないことを示す内容となった。デザインの美しさや、カーボンボディといった素材へのこだわり、所有欲を満たすユニークなギミックなど、性能以外の「ロマン」で製品を選ぶという新たな視点は、多くのユーザーにとってPC選びの楽しみを広げるヒントになるだろう。

YouTubeの動画内容

00:32

全77台！戸田氏所有のミニPCの山を初公開
01:58

【注目モデル?】超小型でも高性能な「極小モデル」たち
03:05

【注目モデル?】「墓場まで持っていきたい」カーボン製ボディの名機
04:59

【注目モデル?】桜と紅葉が美しい日本限定モデル
06:47

【注目モデル?】LEDやダイヤル式スイッチなど遊び心満載のモデル

